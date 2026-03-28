Así quedó el sorteo de la Copa Colsanitas 2026, ¿contra quién jugará Camila Osorio?

Camila Osorio es la vigente campeona de la Copa Colsanitas. Foto: EFE - Carlos Ortega

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La Copa Colsanitas Colsubsidio 2026 ya definió el camino de las tenistas colombianas tras el sorteo del cuadro principal en el Country Club de Bogotá. El torneo WTA 250 se disputará entre el 30 de marzo y el 5 de abril, y promete emociones fuertes con varias colombianas en competencia.

Camila Osorio aparece nuevamente como la gran carta nacional para pelear el título en casa. La nortesantandereana, ubicada en el puesto 55 del ranking WTA, es tricampeona del certamen bogotano y buscará ampliar su dominio en el torneo de mayor tradición del tenis femenino en América Latina.

En su estreno, Osorio se medirá a la estadounidense Caroline Dolehide, actual 138° del mundo, en un duelo que reeditará un historial parejo entre ambas. Será una primera ronda exigente para la colombiana, que llega con el objetivo claro de iniciar con paso firme su camino hacia una nueva corona en el Country Club.

La otra gran esperanza del país será Emiliana Arango, quien intentará recuperar terreno tras un inicio de año complejo que la hizo descender hasta el puesto 106 del ranking mundial. La antioqueña, segunda mejor raqueta colombiana, busca reencontrarse con su mejor versión y competir nuevamente en instancias decisivas.

Arango tendrá un duelo suramericano en primera ronda frente a la argentina María Lourdes Carle (167°), en un enfrentamiento que ya se ha repetido en varias ocasiones. El historial entre ambas está igualado, con dos triunfos por lado, lo que anticipa un partido cerrado desde el arranque.

El sorteo dejó a Osorio y Arango ubicadas en lados distintos del cuadro, una noticia que alimentó la ilusión del público local. En Bogotá crece la expectativa por una posible final colombiana, un escenario que convertiría el torneo en una verdadera fiesta para el tenis nacional.

En el grupo de representantes tricolores también estará Valentina Mediorreal, quien afrontará un reto mayor en su debut. La bogotana tendrá una prueba de fuego con la alemana Tatjana Maria, quien además de ser la cuarta sembrada del torneo y ubicarse en el puesto 59 del ranking WTA, registra ya dos títulos en el Country Club (2022 y 2023).

Por su parte, María Camila Torres también tendrá un estreno exigente en la Copa Colsanitas. La huilense buscará dar la sorpresa en una primera ronda complicada, en la que deberá medirse con la húngara Panna Udvardy, ubicada en la casilla 97 del escalafón mundial, condición que le permite ser la octava favorita al título.

Enrtre las máximas candidatas al título se encuentra también la checa Marie Bouzkova, número 27 del mundo y primera sembrada, quien debutará ante una jugadora proveniente del cuadro clasificatorio. Se vienen días de alta intensidad tenística en el norte de Bogotá.

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