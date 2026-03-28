David Alonso hace historia para Colombia en Moto2: primera pole y récord en Austin

David Alonso logró su primera pole position en Moto2. Foto: EFE - Javier Cebollada

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David Alonso escribió este sábado una nueva página para el motociclismo colombiano al conseguir su primera pole position en Moto2. El piloto colombiano fue el más rápido en Austin y confirmó su crecimiento en la categoría tras brillar en la clasificación del Gran Premio de las Américas, tercera carrera de la temporada 2026.

El piloto del CFMoto Aspar Team firmó un tiempo de 2:05.203, con el que estableció un nuevo récord absoluto del Circuito de las Américas. En la primera línea de salida lo acompañarán el belga Barry Baltus (REDS Fantic Racing), segundo con 2:05.347, y el español Alonso López (Italjet Gresini Moto2), tercero con 2:05.363.

La pole no llegó de la nada. Alonso venía mostrando señales claras de evolución en Moto2, y la semana pasada en el Gran Premio de Brasil ya había estado cerca de lograr su primer lugar en la grilla, al quedarse con un segundo puesto en la clasificación, a solo milésimas de su compañero Daniel Holgado.

Ese mismo fin de semana en Brasil también consiguió sus primeros puntos de la temporada, al finalizar quinto y sumar 11 unidades, un resultado que reflejó su recuperación tras el accidentado arranque en Tailandia. En Buriram, una fuerte caída lo dejó tendido sobre el asfalto y lo obligó a abandonar.

En la lucha por el campeonato de Moto2, su compañero de equipo Daniel Holgado lidera la tabla de posiciones con 33 puntos, mientras que Alonso aparece en el noveno lugar con 11 unidades, aún en proceso de consolidarse, pero ya dando señales de que puede ser protagonista en el calendario.

El Gran Premio de Estados Unidos se disputará este domingo en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. La carrera de Moto2 está programada para las 1:15 p.m., donde Alonso buscará convertir su histórica pole en un resultado aún más grande dentro de la temporada. Se podrá ver por ESPN y Disney+.

La sesión clasificatoria estuvo marcada por incidentes en pista y caídas que condicionaron el cierre de la Q2, pero Alonso supo administrar la presión y aprovechar su última vuelta lanzada. Con ritmo sólido y sin errores, dejó atrás a rivales directos y se adueñó de una pole que lo pone en el radar del campeonato.

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