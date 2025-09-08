Así quedó la tabla del nuevo ránking de la ATP: Alcaraz acabó el reinado de Sinner

Carlos Alcaraz con el título del US Open. Foto: EFE - JOHN G. MABANGLO

Vencedor este domingo de la final del US Open frente a Jannik Sinner, el español Carlos Alcaraz recuperó el primer lugar de la clasificación de la ATP, según el ranking publicado este lunes.

En 2022, coincidiendo con el primer título de Alcaraz en Nueva York y primer Grand Slam de su carrera, el tenista español, que entonces tenía 19 años, se convirtió en el N.1 más joven de la historia.

Tres años más tarde y después de 65 semanas de reinado de Sinner, Alcaraz desbanca al italiano del trono del tenis mundial y confirma el dominio aplastante de ambos jugadores en el circuito.

Ambos se han repartido los últimos ocho títulos del Grand Slam (cuatro para cada uno) y han protagonizado las últimas tres finales, con dos títulos para Alcaraz (Roland Garros y US Open) y uno para Sinner (Wimbledon).

En la clasificación ATP, el tercero, el alemán Alexander Zverev, se encuentra distanciado de Sinner en 4.850 puntos.

El veterano Novak Djokovic, que en Nueva York alcanzó las semifinales por 53ª ocasión en 80 participaciones en un Grand Slam, gana tres posiciones y se coloca quinto.

El gran salto lo da el canadiense Felix Auger-Aliassime, derrotado por Sinner en semifinales del US Open, que con ese resultado vuelve a meterse en el Top 20 tras ganar 14 plazas (13º).

Todo lo contrario que el ruso Daniil Medvedev, que sigue acumulando malos resultados y ya es 18º en el ranking, pese a haber comenzado el año como N.5.

Así quedó la clasificación de la ATP: el top-20

