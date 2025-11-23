Sorumi, primer Gamer del Año en la historia del premio de El Espectador

Sorumi se convirtió en el primer ganador del 'Gamer del Año' de El Espectador y Movistar. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La primera edición del Gamer del Año, nuevo capítulo del tradicional Premio Deportista del Año de El Espectador y Movistar —que este 2025 cumple 65 años—, coronó a Samuel Felipe Ruiz (Sorumi) como el mejor jugador de deportes electrónicos del país.

La final se disputó este domingo y hace parte del cronograma de la ceremonia que se celebrará el 1.° de diciembre en el edificio de UCompensar, después de un proceso que comenzó desde septiembre con ocho torneos clasificatorios en ocho disciplinas que reunió a cientos de participantes de Colombia.

Para la final llegaron los mejores ocho jugadores del circuito nacional, cada uno especialista en un juego y representantes de Bogotá, Medellín y Santa Marta. Ellos fueron brayhan2022 (LoL), DaviPxndx (Wild Rift), Sorumi (Valorant), doza27 (Wild Rift), RomeroR22 (Fortnite), tryhard (Call of Duty Mobile), jjcat00 (2xko) y farox (Free Fire).

El formato del certamen exigía algo que pocos torneos plantean: competir en todos los juegos, sin excepción. Esto obligaba a que especialistas de títulos tan distintos como Free Fire, League of Legends y Fortnite debieran adaptarse a disciplinas que nunca habían jugado de manera competitiva. A cada juego se le asignaron puntos: nueve para el ganador, ocho para el segundo, siete para el tercero y así sucesivamente.

El campeón sería el jugador más regular de la noche sumando el puntaje de todos los juegos.

El desarrollo de la final

La jornada comenzó con Valorant, un duelo de disparos tácticos cuyo objetivo era simple: el primero en alcanzar 40 eliminaciones. La sorpresa inicial la dio Cristian Samuel Muñoz (RomeroR22), reconocido como uno de los mejores en Fortnite, pero que se impuso sin dificultades en un juego ajeno a su especialidad. Su media de combate alcanzó 11.450 puntos, una cifra demoledora para abrir el evento.

Luego llegó League of Legends, el único título que se jugó en formato de llaves: cuartos de final, semifinal y un duelo directo por el título. Allí brilló Edgar David Mejía (DaviPxndx), de Santa Marta, quien ganó con autoridad todos sus enfrentamientos para sumar los nueve puntos máximos.

La tercera disciplina fue Fortnite, donde sí se impuso el favorito: RomeroR22 ganó las rondas que disputaron los ocho finalistas. Sin embargo, el dominio en dos juegos no garantizaba la victoria general; la tabla apenas comenzaba a tomar forma.

En Free Fire, el primer juego de celular de la noche, la victoria fue para farox, quien barrió a sus siete rivales en la primera ronda y logró asegurar los puntos del triunfo pese a caer en la segunda. Luego, en Call of Duty Mobile, Medellín celebró con Jefferson Correa (tryhard), quien dominó la partida y sumó su cuota al marcador global.

La competencia continuó con Wild Rift, adaptación para móviles del universo de League of Legends. El ganador fue Andrés Camilo Mendoza (doza27), quien se impuso con solvencia en un juego que exigía precisión, velocidad mental y control táctico en pantalla reducida.

La séptima disciplina fue 2xko, el juego de peleas del torneo, donde venció Joseph Vélez (jjcat00), quien venía de un buen rendimiento acumulado y necesitaba mantener el ritmo para llegar a la disputa del título general.

El duelo final por el título

Con siete juegos disputados, la tabla indicaba una competencia cerrada entre jjcat00 y Sorumi, quien no había ganado ninguna disciplina, pero había sido constante en todas. Esa regularidad le permitió llegar con opciones al último juego de la noche: eFootball, simulador de fútbol, donde se definiría el primer Gamer del Año en la historia del premio.

La competencia entre ambos fue apretada y técnica, llena de precauciones. No se trataba solo de ganar, sino de no ceder terreno. Cuando terminó, la suma de puntos determinó el desenlace: Sorumi alcanzó 45 puntos, uno más que jjcat00. El bogotano se convirtió así en el primer campeón del certamen sin haber ganado su juego de especialidad —Valorant— ni ninguna otra disciplina del programa, pero acumulando suficiente puntaje en todas.

Un hito para los e-sports en Colombia

Para Matanga, host del evento y director de comunicaciones del Movistar Game Club, el torneo marca un antes y un después: “Es un paso enorme para la comunidad gamer. El ganador estará en tarima junto a deportistas de múltiples disciplinas; ese reconocimiento simboliza que los gamers también hacemos parte del panorama deportivo del país”.

El evento, además, tuvo una participación masiva en todo el país y demostró que el ecosistema de e-sports sigue creciendo, con jóvenes que encuentran en estas competencias una plataforma profesional.

En su primera edición, el Gamer del Año dejó claro que el alto rendimiento digital tiene su espacio: competitivo, exigente, diverso y capaz de producir campeones que sobresalen no por dominar un juego, sino por ser completos en todos. Sorumi lo entendió mejor que nadie, y por eso Colombia ya tiene a su primer Gamer del Año.

