Así se prepara Colombia para el Mundial de Para Powerlifting en Egipto

La selección de Colombia de Para Powerlifting inicia esta semana una nueva etapa en su proceso internacional. Con el Campeonato Mundial Élite de la disciplina, que se disputará del 11 al 19 de octubre en El Cairo (Egipto), el equipo nacional comienza oficialmente su ruta hacia los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

El certamen reúne a las principales potencias del levantamiento de pesas adaptado y es considerado uno de los eventos más exigentes del calendario anual. Además de los títulos mundiales, entrega puntos fundamentales para el ranking internacional, base del proceso clasificatorio rumbo a las próximas justas paralímpicas.

La delegación colombiana estará conformada por cuatro deportistas: María José Movilla Perea (45 kg), Aura Cristina Poblador Granados (41 kg), Fabio Torres Silva (97 kg) y Eglain Antonio Mena Lemus (+107 kg). Los dos primeros verán acción el martes 14 de octubre, mientras que Torres y Mena competirán el jueves 16, en jornadas que reunirán a los mejores levantadores del planeta.

El equipo técnico que acompaña a la selección incluye al entrenador Henry Oviedo Rodríguez, el médico Fabio Alejandro Usaquén, la fisioterapeuta Valentina Moscoso, el administrativo Fredy Alexander Martínez y el coordinador de clasificación deportiva Jorge Andrés Ortiz, responsables de garantizar el soporte integral de los atletas durante la competencia.

En la antesala del viaje, el entrenador Oviedo destacó el proceso de preparación del grupo: “Hemos trabajado el acercamiento a los primeros movimientos de competencia. Fortalecimos a los deportistas en cuanto al peso máximo con el que venían compitiendo, y buscamos acercarnos a esas marcas. La expectativa para este Mundial es quedar entre los ocho primeros; aquí inicia la ruta hacia los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028”, afirmó.

Las competencias se llevarán a cabo en el New Capital Sports Hall, uno de los escenarios más modernos de Egipto, con capacidad para 7.500 espectadores. Ubicado en la nueva capital administrativa, al este de El Cairo, el recinto fue construido para el Mundial de Balonmano Masculino de 2021 y hoy acoge a los mejores exponentes del Para Powerlifting mundial.

