Así será la Copa Valores 2025: fútbol, inclusión y trabajo en equipo en Bogotá

El torneo reunirá a jóvenes con capacidades cognitivas diversas para promover el respeto, la cooperación y el juego limpio, en el marco del Encuentro Deportivo y de Artes Escénicas FIDES – Compensar. Foto: Compensar

Bogotá se prepara para vivir una experiencia deportiva inspiradora y alegre. Los próximos 30 y 31 de octubre, el estadio de Compensar Av. 68 será escenario de la primera edición de la “Copa Valores” FIDES – Panathlón – Compensar 2025, un torneo que busca resaltar el poder del deporte para unir, educar y transformar realidades.

Durante las dos jornadas, seis equipos conformados por jóvenes de entre 13 y 16 años con capacidades cognitivas diversas competirán en un ambiente de respeto, cooperación y juego limpio. Los conjuntos estarán integrados por 16 jugadores —ocho atletas FIDES y ocho futbolistas de las escuelas Compensar— en igualdad de número entre hombres y mujeres, lo que permitirá una verdadera convivencia inclusiva dentro y fuera de la cancha.

La Copa Valores hace parte del Encuentro Deportivo y de Artes Escénicas FIDES - Compensar, que se desarrollará entre el 28 y el 31 de octubre y reunirá a 500 participantes en actividades que combinan el arte y el deporte como lenguajes de expresión y bienestar. En este marco, los jóvenes mostrarán su talento en disciplinas como gimnasia, fútbol, bolos, baloncesto y tenis de mesa, además de presentaciones artísticas de danza, música y teatro.

Más allá del marcador, el evento representa una apuesta por la inclusión y la transformación social. Así lo explicó Constanza Vanegas, gerente encargada de Recreación, Deporte y Cultura de Compensar: “Esta Copa es un símbolo de respeto por la diferencia, de cooperación y de trabajo en equipo. A través del fútbol, queremos que niños y jóvenes compartan experiencias significativas que fortalezcan la inclusión y evidencien el poder del deporte para transformar realidades”.

El certamen contará además con el acompañamiento de reconocidos exdirectores técnicos del fútbol colombiano, quienes asumirán el rol de entrenadores invitados. Entre ellos estarán Juan Antonio Gómez Voglino, Óscar ‘Pájaro’ Juárez, Arnoldo Iguarán, Álvaro Duarte, Nilton Bernal y Arturo Boyacá, todos comprometidos con motivar a los jóvenes y reforzar el mensaje de que el fútbol también es un espacio para crecer en valores.

Desde el Panathlón Club Colombia, entidad internacional que promueve la ética y la educación a través del deporte, también destacan el sentido de esta alianza. Su presidente, Guillermo González López, señaló:

“Participar junto a FIDES y Compensar es una oportunidad para impulsar una forma de vivir el deporte basada en el respeto y la alegría. Este torneo demostrará cómo el lema de Panathlón, Ludis iungit (‘el deporte une’), cobra vida en cada jugada y en cada abrazo de estos jóvenes”.

Por su parte, Alejandro Escallón Lloreda, presidente de FIDES, destacó que el evento resume el espíritu de una trayectoria de más de una década dedicada a visibilizar las capacidades de los jóvenes participantes:

“Durante 13 años hemos llevado a cabo este encuentro en el que los jóvenes demuestran su potencial y fortalecen su autonomía. Este año damos un paso más, integrando el arte y el deporte como un lenguaje universal que une e inspira”.

