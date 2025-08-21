Así va Colombia en el medallero de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción

El equipo colombiano de relevo 4×100 m masculino se quedó con el oro en los Juegos Panamericanos Juveniles de Asunción 2025. Foto: Comité Olímpico Colombiano

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los oros de Jake Abelson en el overall del esquí acuático, de Ezra O’Neal en el wakeboard, y de Addaye van Grinsven en el salto femenino catapultaron este jueves a Estados Unidos al segundo puesto del medallero general de los Juegos Panamericanos Junior que ocupaba la delegación de Colombia.

Brasil domina la clasificación con 150 preseas (63 de oro, 39 de plata y 48 de bronce). Hoy dejó atrás el miércoles de sequía con una producción en la que sumaron oros con el de Pedro de Jesús en el caballo con arzones de la gimnasia artística y el de Andrey Frisanco en los 84 kilogramos masculino.

Estados Unidos llegó al segundo puesto al acumular al término de la antepenúltima jornada 117 preseas (42 de oro, 35 de plata y 40 de bronce). Colombia, ahora en el tercer escalón, tiene 99 metales (38 de oro, 25 de plata, 36 de bronce).

El día también fue dorado para el Team USA en la gimnasia artística, donde Charleigh Bullock se impuso en las barras asimétricas, y en los 76 kilogramos de la lucha libre, prueba en la que Tristan Kelly venció en la pelea final por 5-0 a la puertorriqueña Paola Rodríguez.

Colombia, brillante en el atletismo

A pesar de ya no ser el principal perseguidor de la delegación brasileña, los colombianos también tuvieron representantes en lo más alto del podio en la jornada de este jueves en una de las disciplinas insignia de estas justas: el atletismo.

Uno de los protagonistas de la jornada fue Pedro Marín, que se llevó la victoria en los 10.000 metros. También brilló nuestro equipo de relevo 4×100 m masculino, con Ronal Longa, Carlos Flórez, Enoc Marun y Óscar Baltán, quienes derrotaron a Jamaica por menos de un segundo.

México atesora 109 medallas (24 de oro, 43 de plata, 42 de bronce) también cosechó éxitos como el de Dafne Juárez en los 5.000 metros femenino del atletismo, o el de Diego Monsalve en el wakeboard masculino.

Así quedó el medallero de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025:

#ASU2025 | ¡MEDALLERO 🎖️! Colombia es tercera en Asunción 2025



Una jornada de múltiples preseas, incluyendo dos metales dorados, deja a Colombia tercera por detrás de Brasil 🇧🇷 y Estados Unidos 🇺🇸.



Mañana tenemos varias finales de atletismo, 2 en el BMX, 3 en la gimnasia… pic.twitter.com/u0V0vdeO6K — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) August 22, 2025

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador