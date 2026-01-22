Astara Golf Championship, el primer gran compromiso del golf en Colombia de 2026

El estadounidense Kyle Westmoreland fue el ganador del Astara Golf Championship 2025. Foto: Cortesía: Mastercard

El Astara Golf Championship, presentado por Mastercard, es considerada una de las competencias de golf más prestigiosas en Colombia. La edición de 2026, parada oficial del Korn Ferry Tour (camino directo al PGA Tour estadounidense), se celebrará del 5 al 8 de febrero en el campo Fundadores del Country Club de Bogotá.

El equipo nacional, integrado por Ricardo Celia, Esteban Jaramillo, Daniel Faccini, Joaquín Cabrera y Sebastián Moss, buscará quedarse con una bolsa de un millón de dólares en premios, con la firme intención de retener el trofeo en el país.

¿Quiénes juegan el Astara Golf Championship?

Ricardo Celia, barranquillero de 33 años, se perfila como la carta más fuerte en el grupo. Tras un 2025 sobresaliente en el Q-School del PGA Tour y el PGA Tour Américas (casilla 21 del ranking), Celia llega a su quinta participación en este torneo para superar su actuación del año anterior.

“Es una linda oportunidad jugar de nuevo el Astara Golf Championship. Estoy muy contento de volver a jugar en Bogotá y muy agradecido con Korn Ferry por la invitación. La cancha del Country Club es increíble, la conozco muy bien y he tenido la experiencia de competir en ese torneo”, señaló Celia.

Sebastián Moss, nacido en Texas, Estados Unidos, pero hijo de una mujer colombiana, despuntó como una importante figura en el PGA Tour University. Allí, logró el décimo lugar, resultado que le abrió la puerta a algunas competencias del Korn Ferry Tour 2025.

Ya como profesional, logró ser Top-30 en el Bank of Utah Championship del PGA Tour. Este golfista de 22 años jugará por primera vez en suelo colombiano portando la bandera tricolor.

Esteban Jaramillo debutará como profesional en el certamen. Jaramillo, de 24 años y formado en el club sede, ya hizo historia el año anterior al ser el primer aficionado en superar el corte, además de jugar el campeonato hace una década a sus 14 años.

Junto a él, los aficionados Daniel Faccini (26 años) y Joaquín Cabrera (23 años) regresan tras asegurar su cupo en el torneo interno del Country Club de Bogotá.

“Nos alegra seguir impulsando el golf colombiano como un destino deportivo de clase mundial, brindando una plataforma donde el talento nacional compite cara a cara con la élite del PGA Tour”, aseguró Andrés Aguirre, country manager de Astara en Colombia.

Volviendo a las raíces del golf colombiano

Una novedad importante para esta edición 2026 es que el torneo se disputará íntegramente en el campo “Fundadores”. Un escenario que ha relatado la historia viva del golf en el país.

Este trazado recibirá a 144 jugadores que buscarán sumar puntos para el Korn Ferry Tour y el ranking mundial. La edición anterior fue ganada por el estadounidense Kyle Westmoreland, que terminó con un total de 265 golpes (-18) y sumó su primer título en este circuito.

Desde su creación en 2010, este certamen ha servido como plataforma para estrellas globales como Scottie Scheffler (actual No. 1 del mundo), Patrick Cantlay (ganador de la FedEx Cup 2021), Camilo Villegas, embajador del golf colombiano y cuatro veces campeón del PGA Tour y, por supuesto, el talento nacional de Juan Sebastián Muñoz.

Dentro del calendario del Korn Ferry Tour, el “Swing Latino” 2026 se consolida como una de las giras de mayor relevancia del golf internacional en Sudamérica. Esta travesía integra citas como el Astara Golf Championship, el Visa Argentina Open en Buenos Aires y el Astara Chile Classic en Santiago.

