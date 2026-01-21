¡Braian Angola jugará en la Euroliga! Este será su nuevo equipo en Europa

El escolta colombiano de 31 años firmó con Villeurban de Francia, tras acordar su salida con su equipo en España. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

El líder de la selección de Colombia en los últimos años, Braian Angola, fue parte de un movimiento de equipos en el baloncesto europeo y ahora tendrá un nuevo destino tras su paso en el Dreamland Gran Canaria.

La salida se debe a la llegada de un nuevo jugador al conjunto español. El escolta canadiense Kassius Robertson arribó a la isla ibérica y eso habría colocado al equipo en la búsqueda de una salida acordada para el colombiano.

Tras llegar al acuerdo y darse a conocer la noticia de su salida, se confirmó que su nuevo equipo está en la Liga Endesa y la Euroliga.

Asvel Villeurbanne será la camiseta que vestirá el escolta de la selección de Colombia por lo que resta del campeonato. Será la primera experiencia para el oriundo de Villanueva, Casanare, jugando en la liga más importante de Europa y la segunda del mundo.

El estudiante de Florida State aterriza en suelo francés luego de disputar Basketball Champions League, FIBA Europe Cup y Eurocup en los últimos años. En el equipo español, dejó estadísticas de 10 puntos por partido, 2.8 rebotes y 2.2 asistencias en 21 juegos.

En el anuncio del conjunto francés, el equipo comentó: “Braian Angola (31 años, 1m98), escolta colombiano, se ha incorporado al equipo hasta final de temporada. Habiendo jugado anteriormente en Gran Canaria, Hapoel Tel-Aviv y Partizan Belgrado, un fuerte anotador con una amplia gama de habilidades ofensivas, descubrirá la Euroliga por primera vez en su carrera vistiendo la camiseta de Villeurbanne”

El próximo partido en Euroliga de Villeurbanne será contra Barcelona de España y podría ser el debut de Angola en una de las ligas más importantes del mundo.

Sería el segundo colombiano en participar en la competición europea; el primero fue Juan Diego Tello.

Colombia en las Eliminatorias para el Mundial FIBA 2027

El arranque de los Clasificatorios al Mundial FIBA 2027 dejó para Colombia una sensación tan esperanzadora como desafiante. La victoria 80-78 sobre Venezuela en el coliseo Evangelista Mora de Cali no solo significó abrir con triunfo el camino hacia Catar 2027, sino demostrar que, cuando logra reunir a sus mejores fichas, la selección colombiana puede competir de tú a tú con rivales de mayor recorrido internacional.

El segundo compromiso frente a Venezuela no se disputó en la fecha prevista. El duelo, que estaba programado para el domingo 30 de noviembre, quedó aplazado por decisión de la FIBA. La entidad regulatoria informó que el encuentro será reprogramado a más tardar al cierre de la Ventana 3, es decir, antes del 7 de julio de 2026.

