¡Oro y plata en Nueva Delhi! Así va Colombia en Campeonato Mundial de Paratletismo

Angie Nicoll Mejía, paratleta juvenil, de la clasificación T38, logró la medalla de oro este lunes en la prueba de los 100 MTS, con un tiempo de 12.34. Karen Palomeque, en la misma clase deportiva T38, perteneciente a deportistas con una lesión motora leve, logró la medalla de plata. Foto: Federación de Paratletismo Colombiana

Colombia vivió una jornada dorada en el Mundial de Paratletismo de Nueva Delhi 2025. Angie Nicoll Mejía, juvenil de la clasificación T38, se consagró campeona en los 100 metros planos con un tiempo de 12.34, mientras que Karen Palomeque, dueña del récord mundial en esta prueba, se quedó con la medalla de plata al marcar 12.36. El podio lo completó Grecia con 12.72, dejando atrás a potencias como China, Australia y Gran Bretaña.

Con este resultado, la delegación colombiana suma ya dos oros y una plata en apenas tres días de competencia.

La primera presea dorada había llegado con Mayerly Buitrago en impulsión de bala F41, mientras que otros atletas como Santiago Solís (5° lugar en 100 metros T38) y Jhon Obando ya han tenido acción en territorio indio.

El calendario continuará este lunes y martes con la participación de José Ramírez en los 400 metros T38, además de Tomás Soto en lanzamiento de jabalina F64 y Yefferson Suárez en los 400 metros T37.

Gracias a estas actuaciones, Colombia se ubica sexta en el medallero general del certamen, firmando su mejor inicio histórico en un campeonato mundial de la disciplina.

