Colombia vs. Alemania: hora y dónde ver el debut en el Mundial Sub-17

Colombia está lista para su debut en el Mundial Sub-17 de la FIFA, que se celebrará del 3 al 27 de noviembre en Catar, con sede principal en el moderno complejo Aspire Zone, ubicado en Al Rayyan, a pocos kilómetros del centro de Doha.

En esta edición histórica participarán 48 selecciones divididas en 12 grupos de cuatro, marcando un nuevo formato que ampliará la competencia global del fútbol juvenil.

¿Cómo llega Colombia?

Dirigida por Fredy Hurtado, la selección de Colombia llega con ilusión, confianza y una generación que ha devuelto la esperanza al fútbol juvenil del país. Tras ser subcampeona en el Sudamericano Sub-17 frente a Brasil, la tricolor buscará hacer historia y competir por el título, inspirada en el ejemplo reciente de la Sub-20 y su medalla mundialista en Chile.

Entre los jugadores más destacados se encuentran Santiago Londoño González (Envigado FC), delantero con liderazgo y olfato goleador, y Cristian Camilo Orozco Valdés (Fortaleza CEIF), capitán y nuevo fichaje del Manchester United, símbolo del talento que empieza a proyectarse internacionalmente.

El sueño de una nueva generación

Colombia ya ha logrado dos cuartos lugares en la historia del torneo (Finlandia 2003 y Nigeria 2009), cayendo en ambos casos en el partido por el tercer puesto ante Argentina y España.

Ahora, con una generación prometedora y un cuerpo técnico renovado, la tricolor buscará superar su mejor registro y dejar una nueva huella en el fútbol juvenil mundial.

Grupo y calendario de Colombia en el Mundial Sub-17

Colombia forma parte del Grupo G, junto con Alemania (vigente campeona), Corea del Norte y El Salvador.

El equipo nacional afrontará su debut ante Alemania, seguido por dos duelos clave frente a El Salvador y Corea del Norte. Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final, donde comenzará la fase de eliminación directa.

Calendario:

Martes 4 de noviembre: Alemania vs. Colombia – 9:45 a.m.

Viernes 7 de noviembre: El Salvador vs. Colombia – 7:30 a.m.

Lunes 10 de noviembre: Colombia vs. Corea del Norte – 8:30 a.m.

¿Dónde ver los partidos?

Todos los encuentros de la selección podrán verse en directo por Gol Caracol y la app gratuita Ditu, con señal desde Doha.

La lista de convocados

El técnico Fredy Hurtado convocó a los siguientes jugadores para representar al país en Catar:

Jorman Camilo Mendoza Garrido – Envigado Fc

Criss Angel Macías Besinger – Millonarios FC

Brait García Lobo – Deportivo Cali

Cristian Camilo Orozco Valdés – Fortaleza Ceif

Juan José Cataño Vahos – Envigado Fc

Kevin Angulo Angulo – América de Cali

Cristian David Flórez Palacios – Real Soacha Cundinamarca

Jesús David Peñaloza Fragozo – Unión Magdalena

Camilo Andrés Amú Solarte – América de Cali

Miguel Ángel Solarte Arboleda – Atlético Boca Juniors

Didier Fabián Henao – Boca Juniors

Edmilson Yosue Herazo Torres – Barranquilla Fc

Ángel Santiago Mora Barrera – Independiente Santa Fe

Santiago Londońo González – Envigado FC

Juan Sebastian Covilla González – Deportes Tolima

David Eduardo Rodríguez Burbano – Millonarios FC

Miguel Angel Agámez – Junior FC

Matías Lozano Quiroz – Atlético Nacional

Deivi Fernando Quińones – L.D.U Quito

Yaiker David Moya – Junior FC

José Rafael Escorcia De La Cruz – Atlético Nacional

Cuerpo Técnico

Fredy Andrés Hurtado Abadía – Director Técnico

Hernando Patiño Álvarez – Asistente Técnico

Mauricio Ortiz García – Preparador Físico

Hugo Alejandro Tuberquia – Entrenador De Arqueros

David Alejandro Torres Solano – Médico

Johan Sebastian Pineda Castaño – Fisioterapeuta

Jorge Andrés Ocampo Caicedo – Kinesiologo

Fayber Lasprilla Bueno – Fisioterapeuta

Rafael Zabaraín Pinto – Psicólogo

Jorge Andrés Rozo Barrios – Video Analista

Salua Murad – Jefa de Prensa

Manuel Dolores Díaz Díaz – Utilero.

