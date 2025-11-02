Colombia vs. Alemania: hora y dónde ver el debut en el Mundial Sub-17

Escucha este artículo
Colombia está lista para su debut en el Mundial Sub-17 de la FIFA, que se celebrará del 3 al 27 de noviembre en Catar, con sede principal en el moderno complejo Aspire Zone, ubicado en Al Rayyan, a pocos kilómetros del centro de Doha.
En esta edición histórica participarán 48 selecciones divididas en 12 grupos de cuatro, marcando un nuevo formato que ampliará la competencia global del fútbol juvenil.
¿Cómo llega Colombia?
Dirigida por Fredy Hurtado, la selección de Colombia llega con ilusión, confianza y una generación que ha devuelto la esperanza al fútbol juvenil del país. Tras ser subcampeona en el Sudamericano Sub-17 frente a Brasil, la tricolor buscará hacer historia y competir por el título, inspirada en el ejemplo reciente de la Sub-20 y su medalla mundialista en Chile.
Entre los jugadores más destacados se encuentran Santiago Londoño González (Envigado FC), delantero con liderazgo y olfato goleador, y Cristian Camilo Orozco Valdés (Fortaleza CEIF), capitán y nuevo fichaje del Manchester United, símbolo del talento que empieza a proyectarse internacionalmente.
El sueño de una nueva generación
Colombia ya ha logrado dos cuartos lugares en la historia del torneo (Finlandia 2003 y Nigeria 2009), cayendo en ambos casos en el partido por el tercer puesto ante Argentina y España.
Ahora, con una generación prometedora y un cuerpo técnico renovado, la tricolor buscará superar su mejor registro y dejar una nueva huella en el fútbol juvenil mundial.
Grupo y calendario de Colombia en el Mundial Sub-17
Colombia forma parte del Grupo G, junto con Alemania (vigente campeona), Corea del Norte y El Salvador.
El equipo nacional afrontará su debut ante Alemania, seguido por dos duelos clave frente a El Salvador y Corea del Norte. Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final, donde comenzará la fase de eliminación directa.
Calendario:
- Martes 4 de noviembre: Alemania vs. Colombia – 9:45 a.m.
- Viernes 7 de noviembre: El Salvador vs. Colombia – 7:30 a.m.
- Lunes 10 de noviembre: Colombia vs. Corea del Norte – 8:30 a.m.
¿Dónde ver los partidos?
Todos los encuentros de la selección podrán verse en directo por Gol Caracol y la app gratuita Ditu, con señal desde Doha.
La lista de convocados
El técnico Fredy Hurtado convocó a los siguientes jugadores para representar al país en Catar:
- Jorman Camilo Mendoza Garrido – Envigado Fc
- Criss Angel Macías Besinger – Millonarios FC
- Brait García Lobo – Deportivo Cali
- Cristian Camilo Orozco Valdés – Fortaleza Ceif
- Juan José Cataño Vahos – Envigado Fc
- Kevin Angulo Angulo – América de Cali
- Cristian David Flórez Palacios – Real Soacha Cundinamarca
- Jesús David Peñaloza Fragozo – Unión Magdalena
- Camilo Andrés Amú Solarte – América de Cali
- Miguel Ángel Solarte Arboleda – Atlético Boca Juniors
- Didier Fabián Henao – Boca Juniors
- Edmilson Yosue Herazo Torres – Barranquilla Fc
- Ángel Santiago Mora Barrera – Independiente Santa Fe
- Santiago Londońo González – Envigado FC
- Juan Sebastian Covilla González – Deportes Tolima
- David Eduardo Rodríguez Burbano – Millonarios FC
- Miguel Angel Agámez – Junior FC
- Matías Lozano Quiroz – Atlético Nacional
- Deivi Fernando Quińones – L.D.U Quito
- Yaiker David Moya – Junior FC
- José Rafael Escorcia De La Cruz – Atlético Nacional
Cuerpo Técnico
- Fredy Andrés Hurtado Abadía – Director Técnico
- Hernando Patiño Álvarez – Asistente Técnico
- Mauricio Ortiz García – Preparador Físico
- Hugo Alejandro Tuberquia – Entrenador De Arqueros
- David Alejandro Torres Solano – Médico
- Johan Sebastian Pineda Castaño – Fisioterapeuta
- Jorge Andrés Ocampo Caicedo – Kinesiologo
- Fayber Lasprilla Bueno – Fisioterapeuta
- Rafael Zabaraín Pinto – Psicólogo
- Jorge Andrés Rozo Barrios – Video Analista
- Salua Murad – Jefa de Prensa
- Manuel Dolores Díaz Díaz – Utilero.
