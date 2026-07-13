Bogotá albergará, en la Torre Colpatria, el partido a “más altura de la historia”

Edificio con 196 metros de altura, 48 pisos, un helipuerto, un mirador con vista de 360 grados, así como 15 ascensores, ubicado en la carrera 7 # 24-79, en Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El próximo 17 de julio, la Torre Colpatria será escenario del primer partido de fútbol disputado en su punto más alto, en pleno centro de Bogotá. El evento busca convertirse en el partido de fútbol con mayor altura de la región y marca el arranque de una iniciativa que combina deporte, cultura urbana y producción audiovisual de alto impacto.

La torre fue elegida por su altura, su reconocimiento como ícono de la ciudad y la vista panorámica de 360 grados que ofrece sobre Bogotá. “Este no es solo un partido de fútbol, es una declaración de lo que Colombia puede hacer cuando une creatividad, deporte y producción de alto nivel”, afirmó Santiago Ruiz, uno de los impulsores del proyecto.

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La propuesta busca elevar la experiencia del fútbol llevándolo a un escenario extremo y poco convencional, y con eso posicionar a Bogotá como un referente de innovación deportiva y entretenimiento en la región. “La Torre Colpatria representa altura, historia y ambición”, dijo Ruiz.

“Llevar el fútbol a este punto es literalmente elevar el deporte a otro nivel” Santiago Ruiz

El proyecto está diseñado para generar contenido digital con calidad cinematográfica y alcance internacional, y la experiencia irá más allá del partido: incluirá grabaciones en vivo, activaciones de marca y experiencias diseñadas para los invitados presentes.

Los organizadores no conciben el evento como un hecho aislado, sino como el inicio de un formato que aspiran a replicar fuera de Colombia. “Estamos construyendo algo más grande que un evento: estamos creando un formato exportable que mezcla deporte, cultura urbana y entretenimiento global”, explicó Ruiz.

Con esto, el proyecto pretende demostrar la capacidad del país para desarrollar experiencias deportivas en escenarios no convencionales, y busca convertirse en una vitrina internacional para el talento colombiano.

El partido también funcionará como plataforma de lanzamiento del equipo colombiano de freestyle y fútbol urbano que competirá a nivel internacional, en una apuesta de los organizadores por consolidar nuevas disciplinas deportivas y dar espacio a talentos emergentes. “Queremos mostrarle al mundo que Bogotá está lista para liderar experiencias deportivas únicas en escenarios no convencionales”, señaló Ruiz, en línea con el propósito de reforzar la imagen de la ciudad como epicentro de innovación deportiva en Latinoamérica.

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La estrategia de difusión estará enfocada en redes sociales y medios digitales, pensada para maximizar el impacto global del evento. “Este proyecto está pensado no solo para quienes lo vivan en vivo, sino para millones de personas que lo verán a través de contenidos digitales en todo el mundo”, concluyó Ruiz.

Con esa mirada, los impulsores del proyecto consideran que el partido en la Torre Colpatria representa una nueva forma de conectar deporte, entretenimiento y cultura urbana, tanto para los asistentes como para la audiencia global que seguirá el contenido en línea.

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