¡Bogotá hizo historia con un partido de fútbol que rompió un récord mundial!

Jugadores en la Torre Colpatria. Foto: Cortesía

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El pasado 17 de julio, Bogotá vivió un evento sin precedentes con la realización del primer partido de fútbol en la cima de la Torre Colpatria, una iniciativa que buscó convertirse en el partido disputado a mayor altura sobre un edificio y dejar una huella en la historia del deporte. La propuesta reunió deporte, cultura y entretenimiento en uno de los escenarios más emblemáticos de la capital.

Más allá del reto deportivo, el proyecto tuvo como propósito demostrar que el talento de los barrios colombianos no conoció límites y promover el microfútbol callejero mediante un ecosistema sostenible e innovador. La iniciativa también buscó darle mayor visibilidad a esta disciplina y convertirla en una plataforma de oportunidades para cientos de jóvenes.

La experiencia no se limitó al encuentro deportivo. El evento incluyó sesiones de video, activaciones especiales y la creación de contenido digital pensado para conectar con audiencias de diferentes partes del mundo. Todo ello hizo parte de una estrategia que transformó el partido en una experiencia de entretenimiento con proyección internacional.

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La elección de la Torre Colpatria respondió a su altura, reconocimiento y a las vistas panorámicas de 360 grados sobre Bogotá, características que potenciaron la narrativa visual del evento y convirtieron al edificio en el escenario ideal para esta iniciativa.

Finalmente, el contenido generado fue distribuido en redes sociales y distintos medios digitales con el objetivo de amplificar el impacto del proyecto y posicionar a Bogotá como un referente de innovación deportiva. Con esta apuesta, Futto reafirmó su intención de revolucionar la relación entre deporte y entretenimiento en Colombia, mientras que el país volvió a demostrar su capacidad para innovar en la intersección entre el deporte, la cultura y el entretenimiento con una propuesta de alcance internacional.

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