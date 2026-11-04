Bogotá recibirá el Challenger Seguros del Estado 2026: fechas, sede y formato del torneo

El certamen, organizado por IMLA de Colombia, contará con un cuadro principal de sencillos integrado por 32 tenistas, además de una competencia de dobles con 16 parejas y…

Bogotá volverá a recibir el Challenger Seguros del Estado, torneo de tenis profesional que disputará su segunda edición entre el 29 de noviembre y el 6 de diciembre de 2026. La competencia, perteneciente a la categoría ATP Challenger 75, tendrá como sede el Club Los Lagartos y reunirá a jugadores que buscarán sumar puntos para el ranking mundial en el cierre de la temporada.

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El certamen, organizado por IMLA de Colombia, contará con un cuadro principal de sencillos integrado por 32 tenistas, además de una competencia de dobles con 16 parejas y una fase clasificatoria de 24 participantes. La lista oficial de inscritos se conocerá a finales de esta semana, según informó la organización.

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“Nuestro torneo se distingue por ofrecer una experiencia que trasciende la competencia deportiva. El Club Los Lagartos cuenta con instalaciones excepcionales y una infraestructura que nos permite brindarles a los jugadores condiciones de primer nivel. Además, queremos que los espectadores disfruten de una propuesta integral”, señaló Manuel Maté, director de IMLA de Colombia.

Uno de los aspectos destacados de esta edición será la participación de tenistas colombianos, quienes tendrán distintas alternativas para acceder a la competencia. La organización contempla entregar tres invitaciones especiales, conocidas como wild cards, para el cuadro principal y otras cuatro para la fase clasificatoria, mientras que también habrá posibilidades de ingreso mediante un torneo previo.

“Para nosotros, organizar un torneo de esta categoría significa construir condiciones para que el jugador pueda concentrarse en competir y para que el público se acerque al tenis profesional. La alianza con IMLA permite apoyar una plataforma que conecta el alto rendimiento con el crecimiento del deporte en Colombia”, afirmó Camilo Arciniegas, vicepresidente comercial de Seguros del Estado.

Finalmente, el Club Los Lagartos dispondrá de canchas para partidos y entrenamientos, iluminación para encuentros nocturnos y espacios destinados a la preparación física y recuperación de los deportistas. La operación también contempla servicios médicos, alojamiento, alimentación y transporte para los participantes, quienes competirán durante una semana por avanzar en el circuito profesional de la ATP.

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