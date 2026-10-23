"Este año ha sido horrible": la confesión de Juan Pablo Montoya sobre su hijo Sebastián

Juan Pablo Montoya no ocultó su frustración por la temporada de su hijo Sebastián en la Fórmula 2. El expiloto colombiano, que compitió durante seis temporadas en la Fórmula 1, cuestionó duramente el rendimiento de Prema Racing, escudería con la que el joven piloto afronta su segundo año en la categoría. Durante una nueva edición de MontoyAS, su pódcast con AS Colombia, el bogotano aseguró que la inversión económica realizada en 2026 no produjo los resultados esperados y reconoció que el proyecto deportivo tendrá que replantearse de cara a…

Juan Pablo Montoya no ocultó su frustración por la temporada de su hijo Sebastián en la Fórmula 2. El expiloto colombiano, que compitió durante seis temporadas en la Fórmula 1, cuestionó duramente el rendimiento de Prema Racing, escudería con la que el joven piloto afronta su segundo año en la categoría. Durante una nueva edición de MontoyAS, su pódcast con AS Colombia, el bogotano aseguró que la inversión económica realizada en 2026 no produjo los resultados esperados y reconoció que el proyecto deportivo tendrá que replantearse de cara a 2027.

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“La realidad… botamos la plata a la caneca con Sebastián corriendo con Prema este año, fue un desastre y hay que repetir. No queríamos repetir y el plan era dos años. Este año ha sido horrible, entonces ya la preparación es para el próximo año y el enfoque es del próximo año, pero es cachín, cachín, cachín”, afirmó Montoya, haciendo referencia al dinero que requiere mantener a su hijo compitiendo en la categoría que sirve como principal antesala de la Fórmula 1.

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Las declaraciones del colombiano encuentran respaldo en los resultados deportivos. Sebastián Montoya, de 21 años, había completado una prometedora temporada de debut en la Fórmula 2 durante 2025. Terminó en la duodécima posición del campeonato con 91 puntos y consiguió tres podios: un tercer lugar en la carrera principal de Mónaco y dos segundos puestos, en Barcelona y en la carrera esprint de Silverstone. Aunque no logró victorias, sus actuaciones permitían proyectar una segunda campaña en la que pudiera luchar regularmente por los primeros lugares y acercarse a la posibilidad de disputar el título.

Sebastián Montoya, en su segunda temporada de F2. Foto: Prema Racing

Sin embargo, 2026 ha representado un considerable retroceso. A falta de dos fechas para terminar el campeonato, el colombiano ocupa la posición 17 de la clasificación general, con apenas 30 puntos, 61 menos de los que consiguió en toda la temporada anterior. Su mejor resultado fue el segundo lugar en la carrera esprint de Austria, disputada en el circuito de Spielberg, mientras que también sobresalió con una cuarta posición en la prueba principal de Montreal. Las dificultades mecánicas, los abandonos y la falta de regularidad han condicionado una campaña en la que solamente ha conseguido subir una vez al podio.

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La situación también llevó a Juan Pablo Montoya a cuestionar el modelo económico de las categorías de formación. El expiloto considera que las escuderías de Fórmula 1 deberían asumir una responsabilidad mayor en la financiación de los equipos de Fórmula 2, especialmente porque se trata de una plataforma destinada a desarrollar a los futuros protagonistas de la máxima categoría. “Para ayudar a los presupuestos de Fórmula 2, como deberían obligar a todos los equipos de Fórmula 1 a relacionarse con un equipo de F2 y cubrir parte del presupuesto como para que fuera el crecimiento total de pilotos”, señaló durante MontoyAS.

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🗣️🏎️"Este año botamos la plata con Sebastián corriendo con Prema, fue un desastre": Juan Pablo Montoya en #MontoyAS de #ASColombia pic.twitter.com/CVNZjLuEoM — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) October 23, 2026

El problema no se limita al rendimiento individual de Sebastián. Prema Racing, históricamente una de las estructuras más competitivas de las categorías inferiores del automovilismo, atraviesa un periodo de dificultades. En 2025 terminó sexta en el campeonato de equipos, con 163 puntos, y completó su primera temporada de Fórmula 2 sin conseguir una victoria. Para 2026, la expectativa era recuperar terreno con Montoya y el español Mari Boya, pero el equipo italiano ha seguido lejos del protagonismo que tuvo durante buena parte de su historia. Ese contexto ayuda a explicar la inconformidad del colombiano, aunque tampoco elimina la responsabilidad deportiva de los pilotos.

Sobre las perspectivas de recuperación de la escudería, Juan Pablo Montoya también fue contundente: “La gente que va entrando a Prema es muy buena, pero está a uno o dos años de hacer el trabajo que hay que hacer”. La declaración refleja su preocupación por los tiempos de reconstrucción del equipo, que no necesariamente coinciden con las necesidades de Sebastián. El colombiano ya acumula dos temporadas en Fórmula 2 y necesita comenzar a obtener resultados que le permitan mantener abiertas sus posibilidades de progresar hacia la Fórmula 1.

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El futuro de Sebastián Montoya apunta, precisamente, a un cambio de escudería. Su padre había asegurado en septiembre que el joven piloto no continuaría con Prema Racing en 2027, aunque todavía no se ha anunciado oficialmente su nuevo destino. Por ahora, el colombiano tendrá dos oportunidades más de mejorar sus registros de 2026, con las últimas fechas programadas en Catar, del 27 al 29 de noviembre, y Abu Dabi, del 4 al 6 de diciembre. Más allá de lo que consiga en esas carreras, el objetivo será encontrar un equipo competitivo para intentar recuperar el terreno perdido y evitar que una nueva temporada sin resultados comprometa definitivamente sus aspiraciones de llegar a la Fórmula 1.

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