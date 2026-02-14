Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes

Brasil hace historia: primer país de Sudamérica que logra un oro en Olímpicos de Invierno

Lucas Pinhiero consiguió la primera medalla de la región en las olimpiadas que se realizan en Milán-Cortina.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
14 de febrero de 2026 - 05:58 p. m.
Así celebró Lucas Pinhiero.
Así celebró Lucas Pinhiero.
Foto: Vía X
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Brasil hizo historia en los Juegos Olímpicos de Invierno. Lucas Pinheiro Braathen conquistó la medalla de oro en el eslalon gigante del esquí alpino en Milano-Cortina 2026, entregándole al país —y a América Latina— la primera presea dorada olímpica invernal de su historia.

Nacido en Oslo, Noruega, Braathen tiene nacionalidad brasileña por su madre y una biografía marcada por el cruce de culturas. En su infancia alternó entre la capital noruega y São Paulo/Campinas, donde pasaba temporadas con su familia materna. Fue en Brasil donde nació su primera pasión deportiva: el fútbol, que practicó en escuelas y con sus primos, soñando con ser profesional.

Vínculos relacionados

Luis Díaz no para de brillar con Bayern Múnich: llegó a importante récord de asistencias
Así quedó el hexagonal final del Sudamericano Sub-20: las posibilidades de Colombia
Así quedó la tabla de la Liga BetPlay tras el cierre de la sexta fecha

Ese camino cambió a los nueve años, cuando decidió probar el esquí alpino, el deporte que su padre impulsaba. El giro fue definitivo. Su talento técnico lo llevó rápidamente a la élite y a representar a Noruega durante varios años, hasta consolidarse como uno de los esquiadores más finos del circuito mundial.

En octubre de 2023 anunció su retiro por desavenencias con la federación noruega, principalmente por los derechos de imagen y la gestión de patrocinios personales. Un año después volvió a competir, esta vez defendiendo a Brasil.

La decisión, tomada desde la libertad y las raíces, culminó con un oro histórico que reescribe el lugar de América Latina en los Juegos Olímpicos de Invierno.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

la SEDE

Lucas Pinhiero

Juegos Olímpicos

Juegos Olímpicos de Invierno

Olímpicos de Invierno

Milán-Cortina

Brasil Juegos Olímpicos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.