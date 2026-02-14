Brasil hace historia: primer país de Sudamérica que logra un oro en Olímpicos de Invierno

Así celebró Lucas Pinhiero. Foto: Vía X

Brasil hizo historia en los Juegos Olímpicos de Invierno. Lucas Pinheiro Braathen conquistó la medalla de oro en el eslalon gigante del esquí alpino en Milano-Cortina 2026, entregándole al país —y a América Latina— la primera presea dorada olímpica invernal de su historia.

Nacido en Oslo, Noruega, Braathen tiene nacionalidad brasileña por su madre y una biografía marcada por el cruce de culturas. En su infancia alternó entre la capital noruega y São Paulo/Campinas, donde pasaba temporadas con su familia materna. Fue en Brasil donde nació su primera pasión deportiva: el fútbol, que practicó en escuelas y con sus primos, soñando con ser profesional.

BRASIL HIZO HISTORIA 🇧🇷. Lucas Pinhiero Braathen, nacido en Noruega, de madre brasileña, logró la primera medalla de oro para un país latinoamericano en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno. Lucas lo hizo en el salón gigante de #MilanoCortinaOlympics2026 . Crack pic.twitter.com/AZvhQPWqaW — Santiago Hdez. (@santiagopajaro) February 14, 2026

Ese camino cambió a los nueve años, cuando decidió probar el esquí alpino, el deporte que su padre impulsaba. El giro fue definitivo. Su talento técnico lo llevó rápidamente a la élite y a representar a Noruega durante varios años, hasta consolidarse como uno de los esquiadores más finos del circuito mundial.

En octubre de 2023 anunció su retiro por desavenencias con la federación noruega, principalmente por los derechos de imagen y la gestión de patrocinios personales. Un año después volvió a competir, esta vez defendiendo a Brasil.

La decisión, tomada desde la libertad y las raíces, culminó con un oro histórico que reescribe el lugar de América Latina en los Juegos Olímpicos de Invierno.

