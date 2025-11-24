Logo El Espectador
Cúcuta Deportivo vs. Real Cundinamarca: así se definirá el ascenso a la Liga BetPlay 2026

El equipo motilón clasificó tras una definición agónica, mientras que los de Juan David Niño avanzaron con autoridad en Tunja.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
24 de noviembre de 2025 - 01:37 p. m.
Christian Negrete de Real Cundinamarca y Cristián Álvarez de Cúcuta Deportivo.
Foto: Real Cundinamarca / Cúcuta Deportivo
El camino hacia la primera división del fútbol colombiano entró en su recta final. Dos equipos mantienen viva la ilusión del ascenso tras un semestre intenso y lleno de drama: Cúcuta Deportivo y Real Cundinamarca.

Ambos se ganaron el derecho a disputar la final del Torneo BetPlay 2025-II, una serie que definirá quién acompañará en la Liga BetPlay 2026 a Jaguares de Córdoba, club que ya aseguró su regreso a la máxima categoría tras cerrar el año como líder de la reclasificación anual.

Una tarde de drama en el General Santander

El cierre del Grupo A tuvo todo para ser una definición de infarto. En un estadio General Santander repleto, Cúcuta Deportivo cumplía con su parte del libreto: goleaba 3-0 a Internacional de Palmira y se acercaba a la final.

Sin embargo, desde Montería llegaban malas noticias: Atlético Huila vencía 2-0 a Jaguares, resultado que, con los marcadores parciales, lo clasificaba a la disputa por el título por mejor diferencia de gol.

El desenlace fue de película. En Cúcuta, el argentino Cristian Álvarez clavó un gol de tiro libre para poner el 4-0, mientras que, casi al mismo tiempo, Jaguares empató 2-2 contra Huila.

Esa combinación de resultados cambió todo: el equipo motilón terminó líder del cuadrangular con 13 puntos con diferencia de gol de +5, dejando a los opitas con 11 con +3 en diferencia de gol en el Grupo A.

Puede leer: Así va el medallero de los Juegos Bolivarianos 2025: Colombia, en el podio con nueve oros

Real Cundinamarca, firme candidato

En el Grupo B, Real Cundinamarca, que llegaba como líder, no dejó dudas en su visita a Patriotas y se impuso con autoridad 0-3 en Tunja.

Real Cundinamarca cerró los cuadrangulares con 13 unidades, seis más que su perseguidor, confirmando el dominio que mostró durante todo el cuadrangular.

Para completar la jornada, este lunes se medirán Boca Juniors de Cali y Real Cartagena, en un partido que servirá únicamente para cumplir con el calendario, pues ya están eliminados.

Le recomendamos: Sorumi, primer Gamer del Año en la historia del premio de El Espectador

¿Cómo se define el ascenso?

La final del semestre enfrentará a Cúcuta Deportivo y Real Cundinamarca. La serie comenzará en el estadio de Techo y se cerrará en el General Santander, a la espera de la confirmación oficial de horarios por parte de la Dimayor.

Estos son los posibles escenarios para subir a primera:

  • Si Cúcuta Deportivo gana la final y consigue al menos un triunfo, ascenderá directamente a la Liga BetPlay 2026, ya que igualaría a Patriotas en la reclasificación con 86 puntos, pero lo superaría por su mejor diferencia de gol (+21 frente a +18).
  • Si el cuadro rojinegro se corona campeón sin victorias —empatando ambos juegos y definiendo por penaltis—, deberá jugar un repechaje contra Patriotas.
  • Si Real Cundinamarca se queda con el título, no ascenderá de inmediato: con 76 puntos en la reclasificación, deberá disputar un repechaje. Su rival dependerá del rendimiento del Cúcuta: si los motilones suman tres puntos o más en la final, volverán a enfrentarse; si no, el cruce será contra Patriotas.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

