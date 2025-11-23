Logo El Espectador
Así quedaron las tablas de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025 tras la segunda fecha

Con Rodallega inspirado y un empate polémico entre América y Junior, los cuadrangulares de la Liga BetPlay están al rojo vivo.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
24 de noviembre de 2025 - 03:10 a. m.
Hugo Rodallega, goleador y capitán de Independiente Santa Fe.
Hugo Rodallega, goleador y capitán de Independiente Santa Fe.
Foto: Santa Fe
¡Fin de semana vibrante en la Liga BetPlay 2025! La segunda jornada de los cuadrangulares dejó grandes emociones: desde el triplete de Hugo Rodallega con Santa Fe contra Fortaleza en el Grupo B, hasta el polémico empate entre América de Cali y Junior en el Pascual Guerrero en el Grupo A.

El sábado, la fecha se abrió en El Campín con una actuación estelar de Hugo Rodallega, quien marcó los tres goles en la victoria 3-0 de Santa Fe sobre Fortaleza. El capitán cardenal, que atraviesa un gran momento y es uno de los nominados al Premio Deportista del Año de El Espectador y Movistar 2025, selló su noche con un golazo de larga distancia que levantó al público de sus asientos.

Más tarde, en Ibagué, Bucaramanga rescató un empate sin goles ante Deportes Tolima. El conjunto santandereano sigue invicto y mantiene viva la ilusión de llegar a la final. Con estos resultados, el Grupo B quedó así: Tolima y Bucaramanga con 4 puntos, Santa Fe con 3 y Fortaleza último sin unidades.

En el Grupo A, el clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín prometía ser el gran atractivo de la jornada, pero terminó en un discreto 0-0 en el Atanasio Girardot, sin mayores emociones más allá del colorido espectáculo de los hinchas en las tribunas.

Polémica en el Pascual Guerrero

La fecha cerró con el duelo más polémico: América de Cali vs. Junior de Barranquilla en el Pascual Guerrero. El local se puso en ventaja con un cabezazo de Cristian Barrios, tras un gran centro desde la izquierda al minuto 63.

Sin embargo, el Tiburón presionó hasta el final y, al minuto 86, Jean Carlos Pestaña, en una desafortunada acción, anotó en propia puerta tras una jugada revisada por su polémico desenlace: Omar Bertel despejó el balón en la línea, y quedó la duda sobre si la pelota entró completamente.

Para cerrar un partido caliente, Jorge Carrascal fue expulsado tras caer en una provocación de Teófilo Gutiérrez. Jose Cavadia también fue expulsado para los Diablos Rojos.

Con este resultado, el Grupo A se mantiene parejo: Junior y Nacional lideran con 4 puntos, mientras Medellín y América de Cali suman solo uno.

Las tablas de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

