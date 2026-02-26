Carrera Verde 2026: ¿cuándo, dónde, a qué hora y cómo inscribirse?

La de 2026 será la décima primera edición de la Carrera Verde en Colombia. Foto: Cortesía: Carrera Verde

La Carrera Verde 2026 fue presentada oficialmente el 25 de febrero de 2026. Bajo el concepto “Entre corredores conectamos”, todas las versiones acumulan más de 69.963 corredores, quienes han aportado a la restauración de 48 hectáreas mediante la siembra de más de 190.000 árboles nativos.

De acuerdo con la Fundación Natura, organizadora del evento, la Carrera Verde 2026 orienta sus esfuerzos hacia la consolidación de corredores ecológicos, entendidos como franjas naturales que conectan áreas con alto valor ambiental y permiten restaurar la funcionalidad de los ecosistemas.

“Queremos trascender la idea colectiva de que restaurar es solo sembrar árboles, pues realmente este es un proceso que requiere de muchas más acciones y, sobre todo, de tiempo. El bosque Carrera Verde que hoy tenemos en la Reserva Biológica Encenillo es un ejemplo, dijo Clara Solano, directora de la Fundación Natura.

Según otros aliados de la Carrera Verde, en 2025 se sembraron más de 690.000 árboles, los cuales se suman a los más de 9,5 millones plantados en la última década. Además, se han conservado 20.000 hectáreas de selva y manglar, incluso más de 1.600 acuerdos con las comunidades nativas.

¿Cómo inscribirse a la Carrera Verde 2026?

Ingresar a la página web oficial de la Carrera Verde Colombia

Hacer clic en “¡Inscríbete aquí!”

Oprimir el botón “Comprar e-ticket”

Elegir la modalidad deseada

Modalidades

10K competitiva: COP 126.500

5K competitiva: COP 126.500

3K individual: COP 83.100

3K familiar: COP 83.100

10K camiseta edición especial: COP 176.000

5K camiseta edición especial: COP 176.000

3K individual camiseta edición especial: COP 165.000

3K familiar camiseta edición especial: COP 165.000

Con las inscripciones abiertas desde el pasado miércoles, esta undécima versión espera más de 8.000 participantes. La entrega de los kits será en la Ecoferia Compensar el viernes 10 y sábado 11 de abril de 2026.

¿Cuándo y dónde es la Carrera Verde 2026?

Fecha : domingo 12 de abril

Lugar : Parque Metropolitano Simón Bolívar en Bogotá

Hora: 7:00 a.m.

