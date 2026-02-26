¿Cómo se correrá el Gran Fondo Giro d’Italia 2026 en Bogotá?

El lanzamiento del Gran Fondo Giro d’Italia 2026 se celebró en la sede de la Gobernación de Cundinamarca, en Bogotá. Foto: Gran Fondo Giro d'Italia Colombia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Gran Fondo Giro d’Italia - Ride Like a Pro Colombia 2026 se disputará este domingo 1 de marzo. La organización confirmó cierre total de vías para uso exclusivo de ciclistas, cronometraje electrónico, puntos de abastecimiento, asistencia mecánica, acompañamiento médico y juzgamiento avalado por la Federación Colombiana de Ciclismo.

La partida oficial está programada para las 8:00 a.m., y replicará el formato de las pruebas asociadas a la marca del Giro. La jornada contará con dos distancias: el Gran Fondo, de 132 kilómetros, y el Medio Fondo, de 84. Ambos recorridos superan los 1.000 metros de desnivel acumulado e incluyen tramos de ascenso prolongado.

La clasificación no se definirá por orden de llegada, sino por el tiempo acumulado en segmentos específicos que serán cronometrados y se encuentran distribuidos a lo largo del trazado.

En el Gran Fondo habrá cuatro sectores con registro oficial de tiempo, del kilómetro 0 al 15,5 en el Alto del Sisga; del 54,2 al 59,2; del 72,4 al 77,5 en el tramo Tibirita–Esterrato; y del 94,6 al 116,3. En el Medio Fondo se medirán dos segmentos, del 0 al 15,5 y del 46,9 al 68,6.

Todos los corredores portarán un chip electrónico que registrará su desempeño desde la salida hasta la meta. Ganará quien obtenga el menor tiempo acumulado en los tramos establecidos. El cierre general del evento será a las 2:00 p.m. y el tiempo máximo para superar el segmento del Alto de Machetá será la 1:00 p.m., horario tras el cual se retirará el apoyo logístico.

La organización estableció restricciones específicas, pues no se permitirá acompañamiento de vehículos particulares ni asistencia externa de personas no inscritas, y estará prohibido sujetarse de automotores en movimiento. Será obligatorio portar el jersey oficial 2026 durante todo el recorrido y la premiación, así como casco homologado. Solo se admitirán bicicletas de ruta tradicionales.

La premiación reconocerá a los tres primeros de cada categoría en ambas distancias. La clasificación general se definirá por tiempo oficial y las categorías por edad. Los kits se entregarán el 27 y 28 de febrero en la Plazoleta de la Paz de la Gobernación de Cundinamarca, en Bogotá, e incluirán jersey conmemorativo, placa con chip, caramañola y seguro de accidentes.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador