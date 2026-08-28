Chía se prepara para correr por las mujeres: llega la Carrera Mujeres, Vida y Esperanza

El recorrido contempla un circuito de tres kilómetros para las categorías Caminadora, Discapacidad, Adulto Mayor, Mamás con coche y Trotadoras. Por su parte, las participantes de la categoría Corredoras realizarán dos vueltas al circuito, completando 6 kilómetros. Foto: Alcaldía de Chía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este domingo 30 de agosto de 2026, las calles de Chía se convertirán nuevamente en un escenario de deporte, integración y celebración. La Carrera Atlética Mujeres, Vida y Esperanza será una jornada que reunirá a 3.600 mujeres de todas las edades para correr, caminar y compartir.

Organizada por el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía (IMRD Chía), la carrera contará este año con 600 cupos gratuitos más que en la edición anterior, ampliando la participación de las mujeres del municipio en un evento que reconoce su liderazgo, fortaleza, resiliencia y determinación.

Le sugerimos: Con este tanto Luis Díaz abrió su cuenta goleadora en la temporada: video

La competencia se realiza en cumplimiento del Acuerdo Municipal 173 de 2020 y tiene como propósito promover la actividad física, los hábitos de vida saludables y la inclusión. Es uno de los eventos más importantes de Chía.

La jornada está abierta a mujeres de diferentes edades y niveles de experiencia, quienes participarán en seis categorías: Caminadora, Discapacidad, Adulto Mayor, Mamás con coche, Trotadoras y Corredoras.

El recorrido contempla un circuito de tres kilómetros para las categorías Caminadora, Discapacidad, Adulto Mayor, Mamás con coche y Trotadoras. Por su parte, las corredoras realizarán dos vueltas (seis km) al mismo circuito.

Le recomendamos: Bayern Múnich tuvo un segundo tiempo aplanador y goleó 5-1 en el debut de la Bundesliga

Entrega de kits de la Carrera Mujeres, Vida y Esperanza

Como antesala de la gran jornada deportiva, este sábado 29 de agosto se realizará la entrega de kits a las participantes. Será entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., en el Coliseo de la Luna. Cada participante deberá reclamar personalmente su kit, presentando su documento de identidad original.

Desde su creación, la Carrera Atlética Mujeres, Vida y Esperanza ha reunido a miles de participantes y se ha convertido en un espacio para promover el deporte, la integración, el bienestar y reconocer el papel de las mujeres.

La invitación del IMRD Chía es a vivir esta jornada como mucho más que una competencia deportiva: como un encuentro en el que cada paso simboliza el esfuerzo, la esperanza y la determinación de las mujeres del municipio.

Este domingo, Chía corre por ellas. La Carrera Atlética Mujeres, Vida y Esperanza está lista para escribir una nueva historia, en la que cada kilómetro será una celebración de la fuerza y el espíritu de sus protagonistas.

No se pierda: Dura sanción para Independiente Santa Fe tras los hechos de violencia en El Campín

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador