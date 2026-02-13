Copa Mundo de Natación Artística 2026: así fue la histórica inauguración en Medellín

La capital antioqueña dio apertura oficial a la primera parada de la Copa Mundo de Natación Artística 2026. Foto: Fecna

La Piscina Olímpica del Complejo Acuático César Zapata fue el escenario elegido para dar apertura oficial a la primera parada de la Copa Mundo de Natación Artística 2026, un certamen que por primera vez aterriza en Colombia y que posiciona a Medellín como sede de grandes eventos acuáticos.

Desde las 6:00 p.m. de este jueves 12 de febrero, cerca de 2.000 asistentes colmaron las graderías para presenciar una ceremonia que combinó protocolo deportivo y una puesta en escena cultural pensada bajo el concepto “Medellín, ciudad en movimiento”.

El acto inaugural incluyó el tradicional desfile de las delegaciones participantes, la interpretación de los himnos oficiales y la instalación formal del campeonato. La jornada también tuvo un componente artístico con la presentación de la selección de Antioquia Junior de Natación Artística y el grupo cultural El Balcón de los Artistas, que llevaron al público una muestra coreográfica que conectó deporte y expresión cultural.

Hito para la natación colombiana

La realización de esta parada mundialista en territorio nacional representa un paso significativo para la disciplina en el país. La presencia de delegaciones provenientes de distintas partes del mundo confirma el alcance internacional del certamen y la confianza en la capacidad organizativa de Colombia.

Entre las autoridades asistentes estuvieron la vicepresidenta de World Aquatics y presidenta de Panam Aquatics, Maureen Croes, así como el presidente de la Federación Colombiana de Natación (FECNA), Jorge Enrique Soto Roldán, quienes acompañaron la ceremonia de apertura.

Al término del acto, Soto resaltó el impacto del evento para el deporte nacional. “Acabamos de dar por finalizada la inauguración a la Primera Copa de Natación Artística que hacemos en Colombia, un evento que ha reunido a países de todo el mundo. Estamos muy contentos de estar aquí en la ciudad de Medellín, realizando esta apertura y esperamos que la gente disfrute de este certamen, que es tal vez el más importante que tiene la natación colombiana en este 2026”, señaló el directivo.

Competencias desde el 13 de febrero

La programación deportiva se desarrollará entre este viernes 13 y el domingo 15 de febrero en la piscina olímpica del complejo, escenario seleccionado por sus condiciones técnicas y capacidad operativa para albergar una competencia de carácter mundial.

Durante los días previos a la inauguración, las delegaciones internacionales adelantaron entrenamientos oficiales en el mismo escenario, afinando detalles antes del inicio de las pruebas. La logística, según la organización, se diseñó para garantizar el cumplimiento de los estándares exigidos por los organismos internacionales.

Un escenario con antecedentes de alto nivel

No es la primera vez que el Complejo Acuático César Zapata asume un reto de esta magnitud. En 2025, el mismo escenario fue sede del Campeonato Panamericano de Deportes Acuáticos, un evento que posteriormente recibió el Premio Altius como certamen deportivo del año.

Ese antecedente fortaleció la candidatura de Medellín para recibir esta parada de la Copa Mundo de Natación Artística, consolidando a la capital antioqueña como un punto estratégico para el calendario internacional de los deportes acuáticos.

Con la inauguración ya cumplida, la atención se centra ahora en la competencia. Durante tres días, la ciudad será vitrina del talento mundial en una disciplina que combina precisión técnica, sincronización y expresión artística, en un escenario que vuelve a proyectar a Colombia en el mapa del deporte internacional.

