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Colombia brilló en el Panamericano de Atletismo: lideró la clasificación por puntos

Además, la delegación nacional sumó 20 medallas y finalizó cuarta en el medallero.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
30 de junio de 2026 - 06:09 p. m.
Ronal Longa, atleta de Colombia.
Ronal Longa, atleta de Colombia.
Foto: EFE - Rodrigo Sepulveda
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La selección de Colombia de atletismo firmó una gran actuación en el Campeonato Panamericano, al conquistar 20 medallas —cuatro de oro, cinco de plata y once de bronce— y ubicarse en el cuarto lugar del medallero general.

Además, más allá de las preseas, el equipo nacional también terminó como líder de la clasificación por puntos, con 269 unidades, por encima de República Dominicana (207) y Brasil (181), ratificando la solidez y el nivel competitivo de sus atletas.

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Ronal Longa volvió a demostrar su gran velocidad. El colombiano registró un impresionante 9.85 segundos en los 100 metros, con viento legal de +1.5 m/s.

Otra de las figuras fue Valentina Barrios, quien confirmó su enorme proyección al conquistar la medalla de oro en el lanzamiento de jabalina con un registro de 60,72 metros, reafirmándose entre las mejores especialistas del continente.

El protagonismo colombiano también estuvo con María Fernanda Murillo. La atleta se quedó con el oro en el heptatlón, donde acumuló 3.376 puntos.

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El cierre fue inmejorable gracias al relevo femenino 4x400, integrado por Paola Loboa, Alejandra Rocha, Melany Bolaño y Lina Licona, que se colgó la medalla de oro con un tiempo de 3:29.49.

Colombia también consiguió cinco medallas de plata gracias a las actuaciones de Yerlin Mesa en lanzamiento de disco, Carlos Sanmartín en los 5.000 metros, Arnovis Dalmero en salto largo, María Isabel Arboleda en salto alto y el equipo del relevo mixto 4x400, que completó una destacada presentación con un tiempo de 3:15.36.

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La cosecha se complementó con 11 medallas de bronce, obtenidas por Isabella Hitas, Ronal Grueso, Gilmar Correa, John Paredes, Eider Arévalo, Lina Licona, Jhonatan Julio, Frank Durán, Hellen Tenorio, el relevo masculino 4x100 y el relevo mixto 4x100, demostrando la profundidad del equipo colombiano en distintas disciplinas.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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