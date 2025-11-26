¡Colombia, campeón en el levantamiento de pesas de los Juegos Bolivarianos!

Rafael Cerro marcó un nuevo récord panamericano en levantamiento de pesas durante los Juegos Bolivarianos 2025. Foto: MinDeporte

Se escuchó el último grito del levantamiento de pesas en los Juegos Bolivarianos. Fue el del colombiano Rafael Cerro, después de alzar 227 kilogramos en la prueba de envión, en la categoría de más de 110 kg, en la que impuso nuevo récord panamericano. Así se despidió esta disciplina que dejó a Colombia como campeón con un total de 29 medallas: 17 de oro, 10 de plata y dos de bronce.

Cerro no solo alcanzó nueva marca regional, sino que también logró dos primeros puestos al ganar el arranque y el envión en su categoría. Él fue uno de los seis pesistas de la delegación nacional, que se subieron a lo más alto del podio en ambas modalidades. También lo hicieron Jeison López, en los 88 kg.; Marcos Bonilla, en hasta 110 kg.; Yenny Sinisterra, en los 63 kg.; Mari Leivis Sánchez, en los 77 kg. y Alejandra Rodríguez, en los 69 kg.

“Esta victoria significa una felicidad enorme porque trabajamos durante todo el año para poder lograr estas marcas, obtuvimos los resultados trazados”, destacó Marcos Bonilla, quien dedicó sus dos medallas de oro a su familia. “Es para esas personas que nos siguen paso a paso en el proceso y que siempre quieren lo mejor para uno”, añadió.

Por su parte, Yairan Tysforod, en más 86 kg.; Rohelys Galvis, en los 53 kg.; Héctor Viveros, en los 60 kg.; Héctor García, en los 65 kg. y Yeinny Geles, en los 86 kg. también aportaron un oro en el arranque de sus respectivas categorías. La delegación nacional se despidió ganando seis de los ocho metales dorados en el último día de competencias de esta disciplina.

La lucha colombiana también finalizó su participación

Con ocho medallas en lucha, la delegación nacional cerró su presentación en los Juegos Bolivarianos. El oro de Elkin España en los 57 kg. de la modalidad libre fue el último metal del equipo tricolor, que también se había subido a lo más alto del podio con Alexis Muñoz, en lucha greco 77 kg.

Los podios restantes fueron para Steven Horta (greco 67 kg), Carlos Muñoz (greco 87 kg) y Carlos Izquierdo (libre 97 kg), quienes fueron segundos y Andrea González (libre 57 kg), Tatiana Rentería (libre 76 kg) y Katherine Rentería (libre 62 kg), terceras.

La natación, protagonista con nueve medallas

Las brazadas, velocidad y resistencia de los nadadores colombianos también dejaron alegrías en el quinto día de competencias. Stefanía Gómez, en los 50 metros pecho; Jazmín Pistelli, en los 200 metros espalda y el equipo femenino de 4x100 estilo libre conformado por Tiffany Murillo, Karen Durango, Carolina Rowe e Isabella Bedoya, lograron los metales dorados de la jornada, donde también se consiguieron cuatro platas y dos bronces.

Colombia cerró la quinta jornada de los Juegos Bolivarianos con 10 medallas de oro, lo que la mantiene en lo más alto del medallero con un total de 88 preseas: 37 doradas, 34 de plata y 17 de bronce.

Así va el medallero de los Juegos Bolivarianos

