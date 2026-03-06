Irán no tendrá atletas en los Paralímpicos de Invierno por el conflicto en Medio Oriente

El esquiador Aboulfazl Khatibi, único deportista iraní clasificado a Milán-Cortina 2026, no podrá viajar a Italia por los riesgos derivados de la guerra en Oriente Medio, confirmó el Comité Paralímpico Internacional. Foto: AFP - MOHD RASFAN

El único deportista que iba a representar a Irán en los Juegos Paralímpicos de invierno de Milán-Cortina se vio obligado a renunciar debido a la guerra en Oriente Medio y que le impide viajar a Italia, anunció este viernes el Comité Paralímpico Internacional.

“Es realmente decepcionante para el deporte mundial, y sobre todo para Aboulfazl Khatibi, que no pueda acudir en condiciones de seguridad a sus terceros Juegos Paralímpicos de invierno en Milán-Cortina 2026”, lamentó Andrew Parsons, presidente de la instancia, a unas horas del inicio de la ceremonia inaugural que tendrá lugar en Verona, sin representante ni bandera de Irán.

Los Juegos Paralímpicos comienzan este viernes con la ceremonia de apertura en las arenas de Verona, casi una semana después del inicio de los bombardeos de Israel y Estados Unidos sobre la capital Teherán y otros lugares de Irán.

Irán respondió con lanzamientos de misiles contra Israel y los estados del Golfo que cuentan con bases estadounidenses, sumiendo de nuevo en el caos a la región de Oriente Medio. Los enfrentamientos viven este viernes su séptima jornada.

“Desde el inicio del conflicto el sábado, el IPC y el comité de organización trabajaron sin descanso con el comité iraní y la federación nacional de esquí para encontrar rutas alternativas para encontrar un traslado completamente seguro para la delegación iraní”, pero “el riesgo para la vida humana es demasiado importante”, agregó Parsons.

Aboulfazl Khatibi Mianaei, de 23 años, iba a participar en sus terceros Juegos Paralímpicos (tras 2018 y 2022) en dos pruebas de esquí de fondo.

Su ausencia implica que la bandera iraní no ondeará este viernes en la ceremonia inaugural. El número de naciones representadas durante los diez días de competición en las seis disciplinas pasa así de 56 a 55.

