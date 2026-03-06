Jhon ‘El Tigre’ Orobio sumó una nueva victoria a su racha invicta en el WBC continental

Jhon Orobio, boxeador colombiano de 22 años de edad. Foto: Jhon Orobio

Gloria para Colombia en el boxeo. Jhon “El Tigre” Orobio retuvo el cinturón Continental Americas WBC tras noquear al puertorriqueño Yomar Álamo. El boxeador colombiano Jhon volvió a demostrar por qué es una de las principales promesas del boxeo latinoamericano, acumulando victorias.

Tras el quinto asalto con el caribeño Álamo, Orobio terminó el combate como el ganador. Un resultado que le permitió retener el cinturón Continental Americas del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) y extender su invicto profesional a 17 batallas. Una marca más que considerable en el boxeo.

Los dos púgiles, ambos con experiencia internacional en la división superligero (140 libras), eran favoritos para alzarse con la victoria. Sin embargo, ‘El Tigre’ Orobio impuso su ritmo ofensivo, obligando al boricua a retroceder en varias ocasiones. Una premonición de lo que iba a ocurrir minutos más tarde.

¿Cómo noqueó Orobio a Álamo?

La definición llegó cuando el boxeador colombiano conectó una serie de golpes que dejaron sin respuesta al puertorriqueño. Este último cayó a la lona y el árbitro decidió detener el combate al no haber condiciones para continuar.

El pugilista tricolor mantiene el cinturón regional del WBC, un título que suele servir como plataforma para escalar en los rankings mundiales del organismo. La primera piedra para entrar en combates eliminatorios y títulos mayores.

Jhon ‘El Tigre’ Orobio no noqueó a cualquiera. El triunfo adquiere relevancia cuando se tiene en cuenta que su rival, Yomar Álamo, cuenta con trayectoria en el circuito profesional y con experiencia frente a combatientes de alto nivel.

¿Qué tan importante es este triunfo de Jhon Orobio?

El cinturón WBC Continental Americas es uno de los campeonatos regionales que se utilizan para clasificar a aspirantes mundiales en esta parte del globo. Históricamente, varios campeones mundiales comenzaron su ascenso aquí.

Adicionalmente, la victoria del colombiano lo mantiene como uno de los talentos emergentes del boxeo nacional. Un país que hace al menos cinco décadas sabe lo que es tener campeones y figuras en el Olimpo de este deporte.

Algunos analistas del boxeo latinoamericano consideran que, si el colombiano mantiene la racha de victorias, podría ingresar a los listados de la clasificación mundial del WBC. Lo que sería un paso importante en la carrera de ‘El Tigre’, pero esta vez no el de las canchas de fútbol, sino el de los rings de boxeo.

