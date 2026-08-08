Así será la segunda etapa de la Vuelta a Colombia 2026: ¿cómo va la clasificación general?

Los líderes tras la primera etapa de la Vuelta a Colombia en bicicleta, edición 2026. Foto: Federación Colombiana de Ciclismo

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La Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026 comenzó este sábado con Wilmar Paredes como gran protagonista. El corredor del Team Medellín-EPM se quedó con la primera etapa, disputada entre Neiva y Pitalito, después de lanzar un potente ataque a unos 300 metros de la llegada.

Aunque la jornada parecía destinada a resolverse en un embalaje masivo, Paredes sorprendió con un sprint largo y consiguió abrir una pequeña pero decisiva diferencia sobre sus perseguidores.

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La primera fracción tuvo una fuga de ocho corredores, movimientos entre los favoritos y hasta un tramo destapado cerca de Pitalito que seleccionó el pelotón. Sin embargo, el Team Medellín consiguió mantener la carrera bajo control y neutralizar los últimos ataques. Paredes terminó imponiéndose por delante de Kevin Castillo, del Orgullo Paisa, y Brandon Rojas, del GW Erco Sportsfitness, para convertirse además en el primer líder de esta edición.

El perfil de la segunda etapa de la Vuelta a Colombia 2026

La carrera continuará este domingo con una segunda etapa de 169,9 kilómetros, con salida y llegada en Garzón. El pelotón recorrerá un circuito que pasará por San Agustín, Pitalito, Timaná y Altamira, antes de tomar la variante de Gigante y emprender el regreso hacia Garzón. Será una jornada extensa, pero con un perfil que no presenta grandes ascensos y que, sobre el papel, puede favorecer nuevamente a los corredores rápidos.

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El principal obstáculo puntuable aparecerá relativamente temprano, con un puerto de montaña de tercera categoría en La Portada, alrededor del kilómetro 70. Después habrá varios repechos y terreno ondulado, aunque la segunda mitad será mucho más estable y sin grandes dificultades montañosas. La llegada a Garzón se producirá después de un tramo final prácticamente llano, por lo que los equipos de los velocistas tendrán una nueva oportunidad para controlar la carrera y buscar una definición al sprint.

¿Cómo va la carrera tras la primera etapa?

En la clasificación general, Wilmar Paredes lidera con un tiempo acumulado de 4:52:42, cuatro segundos por delante de Kevin Castillo y seis sobre Brandon Rojas. Juan Diego Hoyos, Felipe Bravo, Sebastián Calderón, Carlos Gutiérrez, Sebastián Castaño, Juan Pablo Restrepo y Luis Javier Monteros completan el top 10.

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Desde Hoyos hasta Monteros existe un numeroso grupo ubicado a diez segundos del líder, por lo que la carrera permanece completamente abierta antes de la segunda etapa.

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