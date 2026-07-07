Colombia consiguió cinco oros en para powerlifting de los Juegos Parasuramericanos

El colombiano Fabio Torres Silva conquistó la medalla de oro en la disciplina de Para powerlifting dentro de la categoría de los 97 kilogramos masculinos. Foto: Cortesía

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El himno nacional de Colombia no solo se entona en Norteamérica para el Mundial 2026, sino que también en las jornadas del campeonato de para powerlifting de los Juegos Parasuramericanos. Y en la de cierre no podía ser la excepción: consagración del equipo masculino para completar cinco títulos.

En la mañana de este lunes 6 de julio, Jhonny Morales, Fabio Torres y Brayan Balanta, se colgaron la de oro, al completar 399,64 puntos y superar por amplio margen a Brasil (251,83) y Chile (360,84) que completaron el podio.

“Nos preparamos de la mejor manera para tener buenos resultados y esto se ha visto en Valledupar. Es una gran motivación de cara a los Parapanamericanos de Lima”, destacó Torres, bicampeón, gracias a su triunfo del domingo 5 de julio en la categoría de los 97 kilogramos.

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Colombia en el balance final de para powerlifting logró cinco oros, tres platas y dos bronces. En los Juegos, la delegación anfitriona completa 10 metales dorados, nueve de plata e igual número de bronce en el medallero general, que sigue comandando Brasil.

Otro deporte que le dio podios al país en la quinta jornada fue el tenis de mesa, al definirse la fase de dobles y mixtos. En masculino MD14, Miguel Castro y José Vargas lograron plata, como también Paola Sánchez y Manuela Guapi (WD5-10).

La dupla de Jessica Alzate y Álvaro Puerto obtuvo bronce en XD 14-20, el mismo que alcanzaron la propia Alzate con Sara Orozco en WD14-20. Misma historia que ocurrió con Julián Chinchilla y Diego Jimenes (MD18), y Luis Valencia y Ramón Briceño (MD 4-8). Finalmente, el equipo femenino en baloncesto en silla de ruedas también se quedó con la medalla de bronce.

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Este martes 7 de julio, Colombia buscará más medallas. Además de finales en el para tenis de mesa, disputará el oro en baloncesto en silla de ruedas masculino frente a Argentina en el coliseo de la Gota Fría (7:00 p.m.).

Estos dos países también se enfrentarán en el torneo de voleibol sentado, pero en la instancia semifinal (11:00 a. m.) en busca de asegura medalla.

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