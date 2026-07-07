Los colombianos más destacados en el KIA Open Bogotá 2026 Challenger ATP 75

Desafortunadamente para el tenis del país, los colombianos que compitieron en el cuadro clasificatorio no lograron acceder al cuadro principal. Foto: Cortesía: KIA OPEN BOGOTÁ CHALLENGER ATP 75

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La jornada de este lunes 6 de julio del KIA Open Bogotá 2026 Challenger ATP 75 dejó una intensa programación en las canchas del Carmel Club, con los partidos correspondientes a la fase de clasificación y al inicio de la ronda de 32 del cuadro principal.

La representación colombiana tuvo una exigente jornada ante rivales internacionales, en una fecha marcada por partidos cerrados, definiciones en tie-break y la presencia de varios tenistas locales que buscaron avanzar ante el público bogotano.

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En la cancha KIA, el argentino Santiago Rodríguez Taverna superó al colombiano Samuel Linde Palacios con parciales de 7-6 (1) y 6-3, en un compromiso de una hora y 32 minutos. Palacios tuvo un sólido primer set, llevando la definición al tie-break, pero Rodríguez logró imponer su experiencia en los momentos decisivos.

También en la cancha principal, el brasileño Eduardo Ribeiro, octavo preclasificado, venció al colombiano Sebastián Gómez por 6-2 y 7-5. Gómez reaccionó en el segundo parcial y llevó el partido a un cierre más disputado, aunque el brasileño consiguió sostener la ventaja y avanzó de ronda.

Otro de los partidos con presencia nacional fue el duelo entre el mexicano Alan Magadan y el colombiano Johan Rodríguez. El encuentro fue uno de los más parejos de la jornada, pero Magadan logró quedarse con la victoria por doble 7-5, luego de una hora y 58 minutos de juego.

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En la fase de clasificación, el kazajo Dmitry Popko, segundo favorito de la qualy, derrotó al colombiano Camilo Sánchez Rojas, quien ingresó con wild card, con marcador de 6-2 y 6-1. Pese al resultado, la participación de Sánchez Rojas fue una oportunidad importante para competir en casa ante un rival de amplia experiencia en el circuito Challenger.

La jornada también tuvo acción con el venezolano Brandon Pérez, quien enfrentó al brasileño Felipe Meligeni Alves, octavo sembrado de la clasificación. El paulista se impuso por 6-1 y 6-4, en un partido en el que el de Venezuela mejoró su nivel competitivo durante el segundo set.

Entre los demás resultados de la jornada, el argentino Facundo Tenti superó al peruano Conner Huertas del Pino por 6-3, 2-6 y 6-4; el italiano Lorenzo Claverie venció al estadounidense Christopher Papa por 6-4, 3-6 y 6-3; el argentino Ignacio Monzón derrotó al brasileño Joao Loureiro en un exigente partido de tres sets por 7-6 (3), 6-7 (1) y 7-5; y el brasileño Lucas Andrade Da Silva venció al boliviano Federico Zeballos por 6-1 y 6-2.

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Al cierre de la jornada, por el primer partido de dobles, la pareja mexicana conformada por Alex Hernández y Rodrigo Pacheco Méndez, cuarta preclasificada, disputó un cerrado encuentro ante Alafia Ayeni y Brandon Pérez. El resultado final fue a favor de los mexicanos, por 6-4 y 7-6 (4).

Adicionalmente, ya con los últimos rayos de sol, el brasileño Bruno Fernandez cayó frente al peruano Juan Pablo Varillas con parciales de 2-6, 6-3 y 6-4. A su vez, Valerio Aboian, de Argentina, y Luis Álvarez, de México,se sacaron chispas en la cancha número uno, dejando un saldo a favor del mexicano por 7-5 y 6-7 (9) y 7-5.

De esta manera, el KIA Open Bogotá 2026 Challenger ATP 75 continúa consolidando una semana de alto nivel competitivo, con jugadores internacionales que buscan avanzar en el torneo y sumar puntos importantes en el circuito ATP Challenger.

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