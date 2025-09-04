Colombia definió el equipo para enfrentar a Eslovaquia en la Copa Davis

Nicolás Mejía lidera al equipo colombiano en la serie de Copa Davis contra Eslovaquia. Foto: Fedecoltenis

La Federación Colombiana de Tenis (FCT) confirmó este jueves la nómina de jugadores que representarán al país en la serie del Grupo I Mundial de la Copa Davis frente a Eslovaquia, programada para el viernes 12 y sábado 13 de septiembre en Bratislava.

El capitán del combinado nacional, Alejandro Falla, citó a Nicolás Mejía, Adriá Soriano, Nicolás Barrientos, Cristian Rodríguez y Miguel Tobón Jr., quienes viajarán a territorio europeo con la ilusión de llevar a Colombia a la fase de qualifiers del Grupo Mundial el año entrante.

La serie se llevará a cabo en el Peugeot Arena de la capital eslovaca. Los partidos se disputarán sobre superficie dura y bajo techo. El viernes 12 desde las 10:00 a.m. (hora colombiana) comenzarán los primeros duelos de sencillos, mientras que el sábado la acción arrancará a las 8:00 a.m., con el encuentro de dobles.

Eslovaquia, capitaneado por Tibor Toth, contará en este enfrentamiento en su nómina con Lukas Klein (119°), Alex Molcan (257°), Norbert Gombos (261°), Milos Karol (357°) y Michal Krajci (664°).

Para Colombia será una oportunidad de oro de volver a figurar en las grandes instancias del torneo de selecciones más antiguo del tenis. Falla, quien ya ha tenido experiencia al mando del equipo, destacó el compromiso de sus convocados.

“Intentaremos sacar este nuevo reto adelante, no será fácil, pero vamos a trabajar para luchar. Estamos cerca de la confrontación, pero seguiremos trabajando y seguro ustedes estarán pendientes de nosotros”, señaló el capitán del equipo colombiano.

La nómina colombiana combina juventud y experiencia. Mejía (246°) y Soriano (299°) asumirán los sencillos, mientras que Barrientos (71° de dobles) y Rodríguez (164° de dobles), se perfilan como los doblistas elegidos. Tobón Jr. (682°) completa la delegación.

