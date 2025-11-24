Colombia empieza su preparación para el Mundial FIBA 2027 contra Venezuela: fecha, hora y TV

La Tricolor inició su concentración en Cali para enfrentar a Venezuela en la primera ventana rumbo al Mundial FIBA Catar 2027, con la base de sus convocados ya trabajando bajo las órdenes de Tomás Díaz. Foto: DPB Colombia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La selección de Colombia de baloncesto entra desde este lunes en modo clasificatorio. En Cali comienza la concentración oficial para afrontar la primera ventana rumbo al Mundial FIBA Catar 2027, un desafío que abre un ciclo exigente y que, para este grupo, supone la oportunidad de consolidar el trabajo que ya viene desarrollándose bajo la guía de Tomás Díaz.

El punto de partida será el duelo del jueves 27 de noviembre en el Coliseo Evangelista Mora, un escenario que el equipo quiere convertir en un impulso emocional: jugar en casa, con su gente, para dar el primer golpe en un camino largo y lleno de resistencia continental.

El plan diseñado por el cuerpo técnico contempla una llegada escalonada de los convocados, con la mayoría reportándose durante la jornada. La nómina reúne a jugadores que han sido protagonistas recientes en la Liga Profesional y que, además, mantienen presencia constante en el exterior.

Desde ese punto, Colombia apuesta por factores claves como continuidad, físico y experiencia. Entre las piezas que se suman desde fuera están Hansel Atencia y Jaime Echenique, quienes viajan desde España e Italia, respectivamente, y que aterrizarán en Cali este martes para completar el grupo. La expectativa es que, con la plantilla reunida, se puedan ajustar los detalles tácticos que Díaz quiere priorizar para enfrentar a un rival que también llega con urgencias.

La lista definitiva está conformada por Braian Angola, uno de los referentes ofensivos en el Gran Canaria español; Juan Tello, Luis Almanza y Soren De Luque, piezas claves en Paisas Basketball; Romario Roque, Michael Jackson y Andrés Millán del Caribbean Storm; Cristian Solís y Alejandro Minota, ambos provenientes de Toros del Valle; Andrés Ibargüen, que llega desde Peñarol en Uruguay; además de los ya mencionados Atencia (Palmer Basket, España) y Echenique (Pallacanestro Reggiana, Italia).

El cuerpo técnico mantiene su estructura habitual con Tomás Díaz al frente, acompañado por Iván García como asistente, Wan Su Lay en la preparación física, Jhon Jairo Duque como fisioterapeuta y el personal administrativo encabezado por John Tejada, Sigilfredo Franco y Sergio Ruiz. Para ellos, esta concentración es más que un trámite: es el primer laboratorio real del nuevo ciclo y el momento para ajustar roles, ritmos y rotaciones de cara a un torneo que exige claridad desde el inicio.

Mientras tanto, la ciudad empieza a recibir el ambiente de competencia. Venezuela, el rival del jueves, también aterriza hoy en Cali para instalarse y preparar el duelo, un detalle que eleva desde ya la temperatura alrededor de la primera ventana. Con ambos equipos concentrados en territorio vallecaucano, el Evangelista Mora se convierte desde este lunes en el centro de un capítulo que marca el arranque del trasegar hacia Catar 2027.

Colombia vs. Venezuela: hora y dónde ver

Fecha: 27 de noviembre de 2025

Hora: 8:30 p.m. hora en Colombia

Estadio: Evangelista Mora de Cali

TV: DirecTV Sports (por confirmar)

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador