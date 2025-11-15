Logo El Espectador
Colombia en la Billie Jean King Cup: así terminó la serie de play-offs en Croacia

El equipo liderado por Camila Osorio y capitaneado por Alejandro González ganó solo uno de los seis jugos que encaró en Varazdin.

Daniel Bello
15 de noviembre de 2025 - 10:41 p. m.
Camila Osorio (izq.) y Yuliana Lizarazo, piezas claves del equipo de Colombia que compite en la Billie Jean King Cup.
Foto: Fedecoltenis
Colombia cerró este sábado su participación en los play-offs de la Billie Jean King Cup, disputados en Varazdin (Croacia). La delegación nacional buscaba quedarse con el cupo a los qualifiers de 2026, pero terminó cediendo en ambas confrontaciones.

El combinado nacional enfrentó a República Checa en la jornada del viernes. Esa primera salida dejó un panorama complicado. Yuliana Lizarazo abrió la confrontación con derrota ante Nikola Bartůňková. Luego llegó el turno de Camila Osorio, superada por Linda Nosková.

En dobles, María Paulina Pérez y María Camila Torres se encontraron con la solidez de Lucie Havlíčková y Dominika Šalková, quienes impusieron condiciones desde el inicio. Con el 3-0, la serie dejó a Colombia obligada a reaccionar en su segunda jornada.

Ya este sábado las colombianas tuvieron que medirse con sus pares de Croacia, quienes tenían apoyo total del público. Este sábado, las dirigidas por Alejandro González mostraron una cara más competitiva y llevaron la serie al límite.

El primer duelo lo disputaron Lizarazo y Petra Marcinko. La colombiana ofreció resistencia en el set inicial, pero la croata elevó su nivel en la segunda manga y terminó imponiéndose con claridad. Ese punto dejó en desventaja a Colombia y obligó a Osorio a buscar la igualdad.

La cucuteña respondió con autoridad. Fue de menos a más y derrotó a Antonia Ruzic por 6-1 y 6-3, mostrando agresividad y confianza. Su triunfo llevó la serie al dobles, donde la ilusión se mantuvo viva por algunos tramos del partido.

En el cierre, Osorio y Lizarazo unieron esfuerzos ante Jana Fett y Petra Marcinko en el duelo más parejo de la jornada. Aunque la dupla colombiana ofreció resistencia, terminó cediendo por 6-4 y 6-3, resultado que definió el 2-1 final.

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

