Colombia ganó sus primeras medallas en los Juegos Mundiales de Chengdú 2025

La delegación colombiana ya tiene motivos para celebrar en los Juegos Mundiales que se disputan en Chengdú, China. En apenas los primeros días de competencia, el equipo sumó sus primeras tres medallas: una de plata y dos de bronce, todas en disciplinas acuáticas.

Este certamen, que se realiza cada cuatro años, reúne deportes y modalidades que no hacen parte del programa olímpico, pero que cuentan con gran seguimiento y alto nivel competitivo. En esta edición, que inició el pasado jueves y se extenderá hasta el domingo 17 de agosto, Colombia logró conseguir las primeras preseas en la natación con aletas y en la apnea.

La presea de plata llegó gracias al relevo femenino 4x100 metros natación con aletas. El cuarteto compuesto por Paula Aguirre, Grace Fernández, Diana Moreno y Viviana Retamozo paró el cronómetro en 2 minutos, 36 segundos y 54 centésimas, quedando solo por detrás de China, que se llevó el oro.

Los bronces llegaron en dos frentes. El primero, en el relevo masculino 4x50 metros natación con aletas, con un equipo integrado por Juan Camilo Rodríguez, Juan David Duque, Mauricio Fernández y Juan Fernando Ocampo. El segundo, en apnea dinámica con aletas FFS1-FFS2, donde María Carolina Rodríguez se subió al podio en la categoría femenina.

Con estas tres medallas, Colombia arranca con pie derecho su participación en Chengdú y deja claro que, en el agua, el talento y la resistencia nacional están para competirle a las potencias.

