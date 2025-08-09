No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
En VivoActualizado hace 34 minutos

Liga BetPlay en vivo: América recibe al Tolima, por la sexta fecha

El equipo escarlata ha jugado apenas tres partidos en el torneo y necesita una victoria para acercarse al grupo de los ocho.

Redacción Deportes
09 de agosto de 2025 - 09:24 p. m.
Rafael Carrascal, capitán del América de Cali.
Rafael Carrascal, capitán del América de Cali.
Foto: América, vía X
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Mientras prepara su doble enfrentamiento de octavos de final de la Copa Sudamericana frente al Fluminense de Brasil el América de Cali afronta una nueva jornada de la Liga BetPlay, en la que ha aplazado ya dos partidos.

Este sábado recibe al Deportes Tolima en el estadio Pascual Guerrero, con la necesidad de ganar para seguir cerca del grupo de los ocho, que son los que avanzan a la siguiente fase del torneo.

Vínculos relacionados

Daniel Galán cayó ante Jannik Sinner en el Masters 1.000 de Cincinnati
Así quedó la clasificación general de la Vuelta a Colombia 2025 tras la etapa 9
Diego Camargo conquistó la etapa 9 y le recortó segundos al líder en la Vuelta
Video: impactante golpe en la NFL deja grave lesión en el cuello a jugador
Egan Bernal cerró sexto en la Vuelta a Burgos 2025; Isaac del Toro, campeón
Liverpool vs. Crystal Palace: hora y dónde ver la final de la Community Shield
Millonarios sumó otra baja sensible: así fue la jugada que lesionó a Andrés Llinás
Oficial: Dimayor aplazó los clásicos Santa Fe vs. Millonarios en Bogotá

En tres presentaciones, el cuadro escarlata tiene un triunfo, un empate y una derrota, con tres goles a favor y tres en contra. Se estrenó con el 0-0 en casa de Llaneros, le ganó luego 2-1 a Águilas y cayó después 2-1 con Santa Fe.

América, dirigido por el argentino Diego Raimondi, aplazó sus compromisos ante Pasto y Bucaramanga porque estaba en la serie de playoff de la Copa Sudamericana, en la que superó al Bahía de Brasil, tras igualar 0-0 en la ida como visitante y ganar 2-0 en Cali. Además, jugó también su serie de la fase 1B de Copa Colombia, en la que eliminó con facilidad a Tigres.

Tolima, bajo las órdenes del estratega bogotano Lucas González, está al día en el calendario y lleva dos victorias, un empate y dos derrotas. Perdió con Pasto y Santa Fe, derrotó a Alianza y Pereira, y luego igualó con Nacional. En Copa BetPlay cayó en casa 2-1 ante Real Cundinamarca y el miércoles 13 de agosto jugará el partido de vuelta, en Bogotá.

La sexta jornada de la Liga BetPlay arrancó el viernes, con la victoria 3-0 de Nacional ante Alianza Petrolera y el empate 3-3 entre Millonarios y Cali en El Campín.

En el primer duelo de la jornada sabatina, Once Caldas y Águilas Doradas empataron 1-1 en el estadio Palogrande de Manizales. Los locales se fueron en ventaja por intermedio de Jefry Zapata, pero los antioqueños igualaron gracias a Jorge Luis Rivaldo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Liga BetPlay

Partidos de la Liga BetPlay

Fútbol colombiano

América vs. Tolima

Diego Raimondi

Lucas González

Rafael Carrascal

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar