Liga BetPlay en vivo: América recibe al Tolima, por la sexta fecha

Mientras prepara su doble enfrentamiento de octavos de final de la Copa Sudamericana frente al Fluminense de Brasil el América de Cali afronta una nueva jornada de la Liga BetPlay, en la que ha aplazado ya dos partidos.

Este sábado recibe al Deportes Tolima en el estadio Pascual Guerrero, con la necesidad de ganar para seguir cerca del grupo de los ocho, que son los que avanzan a la siguiente fase del torneo.

En tres presentaciones, el cuadro escarlata tiene un triunfo, un empate y una derrota, con tres goles a favor y tres en contra. Se estrenó con el 0-0 en casa de Llaneros, le ganó luego 2-1 a Águilas y cayó después 2-1 con Santa Fe.

América, dirigido por el argentino Diego Raimondi, aplazó sus compromisos ante Pasto y Bucaramanga porque estaba en la serie de playoff de la Copa Sudamericana, en la que superó al Bahía de Brasil, tras igualar 0-0 en la ida como visitante y ganar 2-0 en Cali. Además, jugó también su serie de la fase 1B de Copa Colombia, en la que eliminó con facilidad a Tigres.

Tolima, bajo las órdenes del estratega bogotano Lucas González, está al día en el calendario y lleva dos victorias, un empate y dos derrotas. Perdió con Pasto y Santa Fe, derrotó a Alianza y Pereira, y luego igualó con Nacional. En Copa BetPlay cayó en casa 2-1 ante Real Cundinamarca y el miércoles 13 de agosto jugará el partido de vuelta, en Bogotá.

La sexta jornada de la Liga BetPlay arrancó el viernes, con la victoria 3-0 de Nacional ante Alianza Petrolera y el empate 3-3 entre Millonarios y Cali en El Campín.

En el primer duelo de la jornada sabatina, Once Caldas y Águilas Doradas empataron 1-1 en el estadio Palogrande de Manizales. Los locales se fueron en ventaja por intermedio de Jefry Zapata, pero los antioqueños igualaron gracias a Jorge Luis Rivaldo.

