No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Ciclismo

Así será la última etapa de la Vuelta a Colombia 2025: recorrido y altimetría

La carrera más importante de América terminará este domingo 10 de agosto, con una fracción de 139 kilómetros entre Sopó y Bogotá.

Redacción Deportes
10 de agosto de 2025 - 05:19 a. m.
Diego Camargo, Yonathan Eugenio . Rodrigo Contreras y Cristian Vélez, figuras de la Vuelta a Colombia 2025.
Diego Camargo, Yonathan Eugenio . Rodrigo Contreras y Cristian Vélez, figuras de la Vuelta a Colombia 2025.
Foto: FCC
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Con el cundinamarqués Rodrigo Contreras como líder, escoltado por el boyacense Diego Camargo, apenas a 46 segundos, termina hoy en Bogotá la edición 2025 de la Vuelta a Colombia en bicicleta, la competencia ciclística más tradicional e importante de América.

Después de 10 jornadas y cerca de 1.822 kilómetros por carreteras de los departamentos de Casanare, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Quindío y Valle, la prueba termina con un recorrido de 139 kilómetros entre Sopó y Bogotá, con dos premios de montaña en el Alto del Sisga, uno de ida de tercera categoría y otro de vuelta de cuarta, además de uno de tercera en el Alto de Patios.

Vínculos relacionados

Andrés Llinás habló tras ser operado: “Gracias por toda la solidaridad”
Bucaramanga le quitó el invicto a Santa Fe y se metió entre los ocho
Daniel Galán cayó ante Jannik Sinner en el Masters 1.000 de Cincinnati
América cayó frente al Tolima antes de recibir a Fluminense por Copa Sudamericana
Así quedó la clasificación general de la Vuelta a Colombia 2025 tras la etapa 9
Diego Camargo conquistó la etapa 9 y le recortó segundos al líder en la Vuelta

Todo parece indicar que Rodrigo Contreras, del equipo Nu Colombia, defenderá con éxito el título de la carrera, en la que su gran rival, Diego Camargo, del Team Medellin EPM, dio una buena pelea y ganó dos etapas, una de ellas la de este sábado en el Alto del Vino.

La llegada de la Vuelta a Colombia a Bogotá hace parte del programa del Festival de Verano en la capital del país. Habrá cierres viales durante toda la jornada en horas de la mañana en los municipios de Sopó, Tocancipá, Gachancipá, Sisga, Chocontá, Sesquilé, Guatavita, La Calera y Bogotá.

Las autoridades de la capital les recomiendan a los residentes de la vía a La Calera y la zona oriental de la ciudad, planear sus actividades con tiempo y tener en cuenta los cierres totales o parciales de algunas vías entre las 11:00 a.m. y las 3:00 p.m., aproximadamente.

Además de Contreras en la general, los líderes de las demás clasificaciones son: Mauricio Zapata, del GW Erco Shimano, primero entre los sub 23; el venezolano Yonathan Eugenio, del Ebsa, mejor extranjero; Cristian Vélez, del GW Erco Shimano, en los sprints especiales y Diego Camargo se mantiene al frente de la montaña y los puntos.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Vuelta a Colombia 2025

Rodrigo Contreras

Etapas de la Vuelta a Colombia

Vuelta a Colombia en Bogotá

Diego Camargo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar