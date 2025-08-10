Así será la última etapa de la Vuelta a Colombia 2025: recorrido y altimetría

Diego Camargo, Yonathan Eugenio . Rodrigo Contreras y Cristian Vélez, figuras de la Vuelta a Colombia 2025. Foto: FCC

Con el cundinamarqués Rodrigo Contreras como líder, escoltado por el boyacense Diego Camargo, apenas a 46 segundos, termina hoy en Bogotá la edición 2025 de la Vuelta a Colombia en bicicleta, la competencia ciclística más tradicional e importante de América.

Después de 10 jornadas y cerca de 1.822 kilómetros por carreteras de los departamentos de Casanare, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Quindío y Valle, la prueba termina con un recorrido de 139 kilómetros entre Sopó y Bogotá, con dos premios de montaña en el Alto del Sisga, uno de ida de tercera categoría y otro de vuelta de cuarta, además de uno de tercera en el Alto de Patios.

Todo parece indicar que Rodrigo Contreras, del equipo Nu Colombia, defenderá con éxito el título de la carrera, en la que su gran rival, Diego Camargo, del Team Medellin EPM, dio una buena pelea y ganó dos etapas, una de ellas la de este sábado en el Alto del Vino.

La llegada de la Vuelta a Colombia a Bogotá hace parte del programa del Festival de Verano en la capital del país. Habrá cierres viales durante toda la jornada en horas de la mañana en los municipios de Sopó, Tocancipá, Gachancipá, Sisga, Chocontá, Sesquilé, Guatavita, La Calera y Bogotá.

Las autoridades de la capital les recomiendan a los residentes de la vía a La Calera y la zona oriental de la ciudad, planear sus actividades con tiempo y tener en cuenta los cierres totales o parciales de algunas vías entre las 11:00 a.m. y las 3:00 p.m., aproximadamente.

Además de Contreras en la general, los líderes de las demás clasificaciones son: Mauricio Zapata, del GW Erco Shimano, primero entre los sub 23; el venezolano Yonathan Eugenio, del Ebsa, mejor extranjero; Cristian Vélez, del GW Erco Shimano, en los sprints especiales y Diego Camargo se mantiene al frente de la montaña y los puntos.

