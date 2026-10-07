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Colombia hizo historia en el Inline Downhill: podio completo en los World Skate Games

José Mejía, Juan Barrera y Carlos Quiroga conquistaron el 1-2-3 para Colombia en la competencia masculina. En la rama femenina, Alef Torres vovlió a ser campeona mundial.

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Diego Alejandro Daza Gómez
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Colombia tuvo una jornada dorada en el Inline Downhill de los World Skate Games Asunción 2026. En la competencia masculina, José Mejía se quedó con la medalla de oro, mientras que Juan Barrera y Carlos Quiroga completaron el podio con la plata y el bronce, respectivamente.

La final masculina contó con cuatro atletas. Mejía fue el más rápido y se impuso por delante de sus compatriotas Barrera y Quiroga. El francés Ambroise Nicolao terminó en la cuarta posición.

En la ronda de consolidación, Colombia también tuvo presencia con Juan Agudelo, quien terminó quinto, y Juan Restrepo, sexto. El francés Sébastien Rastgar fue séptimo y el mexicano Carlo Arredondo ocupó la octava posición.

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Alef Torres volvió a ser campeona mundial

En la rama femenina, Alef Torres fue la única colombiana que alcanzó la final. La patinadora dominó desde los cuartos de final y mantuvo su rendimiento hasta quedarse con la medalla de oro.

Torres superó en el podio a la italiana Sabrina Vitarelli, segunda, y a la chilena Danae Gómez, tercera. La mexicana Esmeralda Flores completó las cuatro primeras posiciones.

Con este triunfo, Alef Torres consiguió su segundo título mundial en esta edición de los World Skate Games. Después de la competencia, la colombiana destacó la importancia de prepararse al lado de los mejores. “Para ser el mejor, uno tiene que entrenar con los mejores y eso es lo que hemos estado haciendo. Nos reunimos todos a entrenar y acá (en el Campeonato Mundial) se ven los resultados de todo lo que hacemos”.

La ronda de consolidación femenina tuvo nuevamente representación colombiana. Luisa Echavarría terminó sexta y Nancy Soriano fue séptima, mientras que la mexicana Elisa Martínez ocupó el quinto lugar y la chilena Milka Quiñones fue octava. Con los resultados obtenidos en el Inline Downhill, Colombia cerró su participación con tres medallas de oro, una de plata y dos de bronce.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales. DiegoDazaGomez dadaza@elespectador.com

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