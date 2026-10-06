“Qué placer y qué alegría haber formado parte de tu historia desde el primer día hermano! Nos hiciste sonreír y disfrutar tanto del fútbol!!! Tu nombre está en…

Lionel Messi afronta este martes una de las noches más especiales de su carrera. El 10 jugará su último partido con la selección de Argentina y, mientras el Monumental se prepara para despedir a su máximo referente, algunas de las grandes figuras que marcaron su trayectoria comenzaron a rendirle homenaje. Una de ellas fue Ronaldinho, quien le dedicó un emotivo mensaje antes de su adiós.

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Ronaldinho, también a los pies de Messi: "Nos hiciste sonreír y disfrutar tanto del fútbol"

“Qué placer y qué alegría haber formado parte de tu historia desde el primer día hermano! Nos hiciste sonreír y disfrutar tanto del fútbol!!! Tu nombre está en la historia de tu país, de todo el mundo…”, escribió Ronaldinho, quien conoció a Messi cuando el argentino apenas empezaba a abrirse camino en el primer equipo del Barcelona.

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Las palabras tienen un significado especial porque Ronaldinho fue uno de los primeros grandes futbolistas en acompañar el crecimiento de Messi. Cuando el argentino irrumpió definitivamente en el Barcelona, el brasileño era la máxima figura del equipo y uno de los mejores jugadores del mundo. En lugar de verlo como una amenaza, lo recibió, lo respaldó y terminó siendo protagonista de algunos de sus primeros grandes momentos.

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Qué placer y qué alegría haber formado parte de tu historia desde el primer día hermano! Nos hiciste sonreír y disfrutar tanto del fútbol!!! Tu nombre está en la historia de tu país, de todo el mundo… Solo nosotros sabemos la alegría que sentimos al cumplir nuestro sueño de… pic.twitter.com/Zcj0NKCdHa — Ronaldinho (@10Ronaldinho) October 6, 2026

Ronaldinho recordó los primeros pasos de Messi

Uno de los episodios más recordados de esa relación ocurrió el 1° de mayo de 2005. Messi marcó aquel día su primer gol oficial con Barcelona frente a Albacete, después de recibir una asistencia de Ronaldinho. El argentino definió por encima del arquero y, tras convertir, terminó subido a la espalda del brasileño en una imagen que con los años se convirtió en símbolo del inicio de una era.

Ronaldinho hizo precisamente referencia a ese vínculo al asegurar que tuvo el privilegio de formar parte de la historia de Messi “desde el primer día”. Ambos compartieron vestuario durante los primeros años del argentino en el profesionalismo y conquistaron juntos, entre otros títulos, la Liga de Campeones de 2006, la primera Champions League de la carrera del rosarino.

Pero el brasileño también conectó la historia de Messi con una experiencia que ambos conocen bien: ser campeones del mundo con sus selecciones. “Solo nosotros sabemos la alegría que sentimos al cumplir nuestro sueño de infancia, representar a toda nuestra nación y ser campeones del mundo!!!!”, escribió Ronaldinho, campeón con Brasil en Corea-Japón 2002, dos décadas antes de que Messi levantara el trofeo con Argentina en Catar 2022.

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Messi y el sueño de ser campeón del mundo

Esa referencia al Mundial ocupa un lugar central en el mensaje. Durante buena parte de su carrera, Messi convivió con la presión de trasladar a Argentina los enormes éxitos que había conseguido con Barcelona. Después de varias finales perdidas, logró cambiar esa historia: ganó la Copa América de 2021, la Finalissima de 2022 y, finalmente, el Mundial de Qatar.

“Lo diste todo por tu selección y por tu país”, agregó Ronaldinho. Una frase que resume más de dos décadas de relación entre Messi y Argentina, desde aquel debut ante Hungría en 2005 hasta una etapa final en la que terminó conquistando los grandes títulos que durante años se le habían escapado.

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El brasileño también se refirió a una de las razones que empiezan a pesar cada vez más en las decisiones de Messi sobre el cierre de su carrera. “Te entiendo perfectamente y sé que todo lo relacionado con la familia nos hace replantearnos las cosas… Disfruta de la vida, hermano. Te deseo lo mejor, hoy y siempre”, expresó Ronaldinho.

Messi llegará así a su despedida rodeado por el reconocimiento de quienes compartieron diferentes momentos de su carrera. Neymar recordó al compañero con el que construyó una sociedad inolvidable; Ronaldinho, en cambio, habló desde otro lugar: el de quien estuvo presente cuando todo apenas comenzaba. Más de 20 años después de aquella primera asistencia, el brasileño volvió a acompañar a Messi, esta vez para despedirlo y recordarle que su nombre ya pertenece “a la historia de su país y de todo el mundo”.

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