Colombia logró histórica victoria en el Mundial Sub-17 de Baloncesto Femenino: ¿cómo fue?

Colombia, en su histórico triunfo contra República Checa. Foto: FIBA

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Colombia logró este domingo una de las victorias más importantes de su historia en el baloncesto femenino juvenil. La selección nacional derrotó 52-46 a la anfitriona Chequia en la segunda jornada del Mundial Sub-17 de la FIBA, disputado en Brno, y consiguió apenas el segundo triunfo del país en toda la historia de este certamen, ocho años después de la primera victoria, lograda frente a Angola en la edición de 2018.

El equipo colombiano llegó al compromiso con la necesidad de reaccionar tras la dura derrota sufrida en el debut frente a Japón. Enfrente tenía a la selección local, impulsada por su público y favorita para quedarse con el partido. Sin embargo, las colombianas firmaron la primera gran sorpresa del campeonato gracias a un enorme despliegue defensivo y a una actuación colectiva que compensó las dificultades ofensivas.

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El inicio fue complicado para las cafeteras. Chequia se quedó con el primer cuarto por 14-6 y llegó a tener una ventaja máxima de ocho puntos. Colombia apenas convirtió seis unidades en los primeros diez minutos y tuvo que remar desde atrás frente a un rival que parecía controlar el ritmo del encuentro.

La reacción llegó en el segundo periodo. Colombia elevó la intensidad defensiva, limitó a las europeas a solo diez puntos y respondió con un parcial de 20-10 para darle vuelta al marcador antes del descanso. Ese segundo cuarto terminó siendo el punto de inflexión de un partido marcado por las defensas y por el esfuerzo físico de ambos equipos.

Tras el descanso, las sudamericanas mantuvieron el impulso. Ganaron también el tercer cuarto por 16-10 y construyeron una ventaja que supieron administrar en el último periodo, pese al intento de reacción de las locales, que vencieron el parcial final 12-10. Colombia lideró durante 24 minutos y 48 segundos del compromiso y sostuvo la ventaja en los momentos de mayor presión para sellar el 52-46 definitivo.

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El bajo porcentaje de acierto dejó claro que no fue un partido brillante en ataque, sino una batalla táctica y defensiva. Colombia lanzó para un 26 % de efectividad en tiros de campo (32,4 % en dobles y 14,3 % en triples), mientras que Chequia apenas alcanzó un 15 % de acierto total. Las europeas dominaron el rebote ofensivo (24 contra 14), pero no lograron capitalizar esas segundas oportunidades gracias a la resistencia defensiva colombiana.

En el plano individual, Keren Bertel fue la gran figura ofensiva con 15 puntos, convirtiéndose en la máxima anotadora del encuentro y en la líder del equipo en los momentos decisivos. A su lado apareció Diocelin Zúñiga Hurtado, quien firmó un partido sobresaliente bajo los tableros con 13 rebotes, además de aportar siete puntos, tres robos y una valoración de 20, siendo la jugadora más eficiente del compromiso.

El resto del equipo también respondió desde el trabajo colectivo. Dayra Pedroza aportó ocho puntos con un notable 75 % de efectividad en dobles, mientras que Alisson Restrepo, María Superlano y Mariangel Serna contribuyeron en la generación de juego con dos, cinco y cuatro asistencias, respectivamente. Colombia terminó el partido con 15 asistencias, 59 rebotes y una ligera ventaja de 52-46 en la puntuación, pese a cometer más pérdidas de balón que su rival.

Al finalizar el encuentro, Bertel celebró un triunfo que puede marcar un antes y un después para esta generación. La jugadora expresó su emoción por conseguir la primera victoria del equipo en el torneo y aseguró que este resultado les da la confianza necesaria para competir de igual a igual frente a cualquier rival. El éxito también rompe con los pronósticos previos al campeonato, en los que Colombia aparecía ubicada en el último lugar de los Power Rankings elaborados antes del inicio del Mundial.

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Con este histórico resultado, Colombia mantiene vivas sus aspiraciones en el Grupo C y afrontará este martes un duelo decisivo frente a Eslovenia en busca de avanzar a la siguiente fase. Más allá del resultado, la victoria sobre la anfitriona representa uno de los mayores logros recientes del baloncesto colombiano de base y confirma que esta selección tiene argumentos para competir frente a las mejores del mundo.

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