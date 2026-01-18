Colombia logró podio en el Latin America Amateur Championship 2026 con Tomás Restrepo

El golfista colombiano Tomás Restrepo quedó tercero en el Latin America Amateur Championship 2026 celebrado en Lima, Perú. Foto: Federico Arboleda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El golfista colombiano Tomás Restrepo (-3) finalizó este domingo en el tercer puesto del Latin America Amateur Championship 2026, igualando la mejor participación colombiana en este certamen y quedando a solo dos golpes del desempate.

A la definición del título en Lima llegaron el venezolano Virgilio Paz y el argentino Mateo Pulcini, ambos con un total de cinco golpes bajo par, disputa que, al final, se llevó el golfista gaucho, con par en el segundo hoyo de los play-offs.

Restrepo batalló a lo largo de la jornada, cerró su actuación en el torneo con una ronda bajo par y, pese a que alcanzó a liderar en varios momentos del día, un error en el hoyo 18 lo sacó de carrera, luego de un buen día, en el que los nervios se hicieron evidentes en los punteros, para que el mencionado Pulcini, llegando desde atrás, pudiera festejar.

“Antes que nada estoy muy agradecido con el Latin America Amateur Championship 2026 y estoy muy feliz de haber representado a Colombia en un torneo de estos. Hoy la ronda estuvo muy interesante, le pegué muy bien a la pelota, pero no logré meter un par de putts para poderme embalar, pero así es esto”, aseguró Restrepo luego de su ronda final.

Con este resultado, Tomás iguala a Mateo Fuenmayor y José Vega, los dos otros colombianos que habían terminado en el tercer lugar de esta competencia en la que, en once años de historia, el país nunca ha sido campeón.

“La fe siempre estuvo intacta, el birdie del 10 fue muy bueno, pero los tres putts del hoyo 11 me sacaron de ese momentum. Sin embargo, así es esto, me seguí dando oportunidades y después del 14 no pude embocar más para darme más chances. En el 18 me quedó un tiro un poco incómodo y que con la adrenalina no era nada fácil, pero estoy feliz del resultado de esta semana”, sentenció el colombiano.

Detrás de Tomás Restrepo, empatando en el puesto once de la competencia, terminó Santiago Rivas, que tampoco pudo cerrar muy bien y que salió del top 10 luego de pegar tres putts en el hoyo 17, pese a lo cual tuvo una muy buena actuación a lo largo de este certamen.

Así quedaron los colombianos en la clasificación general del Latin American Amateur Championship 2026:

T3. Tomás Restrepo (-3)

T11. Santiago Rivas Llano (+3)

T31. Daniel Faccini (+9)

T31. Carlos Ardila (+9)

T38. Emilio Vélez (+10)

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador