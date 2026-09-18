Así quedaron las semifinales de Libertadores y Sudamericana: ¿qué colombianos siguen?

En la Libertadores, Estudiantes de La Plata se enfrentará con Flamengo, mientras que Fluminense y Palmeiras protagonizarán la otra semifinal. En la Sudamericana, Boca Juniors se medirá con Vasco da Gama y Atlético Mineiro enfrentará a Montevideo…

Las dos grandes competencias de clubes de Sudamérica ya tienen definidos a sus cuatro semifinalistas. La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana entran en su recta final y todavía hay una importante presencia colombiana: 15 futbolistas del país continúan en carrera por los dos títulos continentales .

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

En la Libertadores, Estudiantes de La Plata se enfrentará con Flamengo, mientras que Fluminense y Palmeiras protagonizarán la otra semifinal. En la Sudamericana, Boca Juniors se medirá con Vasco da Gama y Atlético Mineiro enfrentará a Montevideo City Torque.

Publicidad

Lea: Santa Fe vs. Millonarios: empate 2-2 en El Campín por la Liga Betplay Femenina 2026

Siete colombianos en la Libertadores

La Copa Libertadores tiene una particularidad: los cuatro equipos que siguen con vida cuentan con, al menos, un futbolista colombiano en su plantilla. Son siete jugadores repartidos entre Estudiantes, Flamengo, Fluminense y Palmeiras.

Estudiantes de La Plata, que eliminó a Corinthians para regresar a las semifinales, tiene a Edwuin Cetré y Miguel Monsalve. El equipo argentino se enfrentará con Flamengo, vigente campeón del torneo, que cuenta con Jorge Carrascal entre sus filas.

La otra llave será completamente brasileña. Fluminense tiene dos colombianos: Kevin Serna y Julián Millán, mientras que Jhon Arias representa al país en Palmeiras. De esta manera, Colombia tendrá presencia asegurada en la gran final de la Libertadores, pues al menos dos de estos cuatro clubes llegará al partido definitivo.

Las semifinales se disputarán entre el 13 y el 21 de octubre. Estudiantes comenzará como local frente a Flamengo y Fluminense recibirá a Palmeiras en los primeros partidos de cada serie. Las revanchas se jugarán en Brasil. La final está programada para el 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.

Le puede interesar: Colombia: ¿Quién tomará la camiseta número 10 tras el retiro de James Rodríguez?

😍⭐ 4 campeones, un mismo objetivo: la CONMEBOL #Libertadores 2026 🏆



¿Quiénes jugarán en Montevideo por la #GloriaEterna? 🧐 pic.twitter.com/21Tmtkg8We — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) September 18, 2026

Ocho más en la Sudamericana

La presencia colombiana también se mantiene en la Copa Sudamericana, aunque está distribuida de una manera diferente. Boca Juniors, que eliminó a São Paulo en los cuartos de final, tiene en sus filas al arquero Álvaro Montero y a Sebastián Villa; su rival será Vasco da Gama. El equipo brasileño cuenta con Carlos Cuesta, Johan Rojas, Marino Hinestroza y Carlos Andrés Gómez. Los cuatro hacen parte del plantel que alcanzó las semifinales después de eliminar a Independiente Santa Fe.

La otra semifinal enfrentará a Atlético Mineiro y Montevideo City Torque. En el conjunto brasileño están Kevin Castaño y Mateo Cassierra. Castaño llegó al club en agosto y ya fue protagonista en la clasificación contra Santos, al participar en la remontada que llevó la serie a los penaltis. Montevideo City Torque, que alcanzó por primera vez las semifinales de un torneo internacional después de remontar contra Cienciano, no cuenta con colombianos en su plantilla.

Las semifinales de la Sudamericana también se jugarán entre el 13 y el 21 de octubre. Boca y Vasco protagonizarán una de las llaves, mientras Atlético Mineiro y Montevideo City Torque disputarán la otra. La final será el 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Le recomendamos: Convocatoria de Colombia: ¿Quiénes son las mayores sorpresas en la lista de Néstor Lorenzo?

🏆🤩 ¡Sólo queda un lugar en la CONMEBOL #Sudamericana! El cuadro camino a #LaGranConquista pic.twitter.com/cHcLRwqDv4 — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) September 17, 2026

¿Cuántos colombianos siguen en carrera?

Entre Libertadores y Sudamericana, son 15 los colombianos que todavía pueden levantar uno de los dos principales trofeos de clubes de Sudamérica.

Copa Libertadores — 7 colombianos

Estudiantes: Edwuin Cetré y Miguel Monsalve.

Edwuin Cetré y Miguel Monsalve. Flamengo: Jorge Carrascal.

Jorge Carrascal. Fluminense: Kevin Serna y Julián Millán.

Kevin Serna y Julián Millán. Palmeiras: Jhon Arias.

Copa Sudamericana — 8 colombianos

Boca Juniors: Álvaro Montero y Sebastián Villa.

Álvaro Montero y Sebastián Villa. Vasco da Gama: Carlos Cuesta, Johan Rojas, Marino Hinestroza y Carlos Andrés Gómez.

Carlos Cuesta, Johan Rojas, Marino Hinestroza y Carlos Andrés Gómez. Atlético Mineiro: Kevin Castaño y Mateo Cassierra.

Kevin Castaño y Mateo Cassierra. Montevideo City Torque: sin colombianos.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador