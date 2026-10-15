Atacaron la sede deportiva de Junior: vandalizaron los carros de dos jugadores

En las instalaciones aparecieron mensajes como “Sin vida. En Junior se juega a muerte”, una frase que refleja el tono amenazante de las expresiones encontradas en el lugar. Además,…

La sede deportiva Adelita de Char, del Junior de Barranquilla, fue escenario de actos vandálicos este jueves 15 de octubre de 2026. Los hechos incluyeron grafitis con mensajes intimidatorios en las instalaciones y daños en los vehículos de los futbolistas Guillermo Paiva y Jesús Rivas , en medio del descontento de algunos hinchas por el presente deportivo del equipo.

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En las instalaciones aparecieron mensajes como “Sin vida. En Junior se juega a muerte”, una frase que refleja el tono amenazante de las expresiones encontradas en el lugar. Además, los automóviles de Paiva y Rivas fueron vandalizados con pintura en aerosol y mensajes como “Pongan huevo”, con los que se cuestionó el rendimiento de los jugadores.

El vehículo de Jesús Rivas también sufrió daños materiales: le rompieron los vidrios y afectaron los retrovisores. La situación generó preocupación por la seguridad de los futbolistas y por las manifestaciones de violencia relacionadas con el fútbol profesional colombiano.

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JESUS RIVAS



Tras lo sucedido en la sede deportiva del Junior el jugador teme por su integridad y la de su familia



Buscará opciones fuera de Barranquilla para continuar con su carrera pic.twitter.com/PJmk8aZ3HD — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) October 15, 2026

Junior rechazó los actos de violencia

Tras lo ocurrido, el club barranquillero rechazó los ataques y manifestó que el inconformismo de los aficionados no puede convertirse en una justificación para agredir, intimidar o causar daños materiales.

"Junior rechaza categóricamente los actos de violencia, registrados este jueves en nuestra sede deportiva Adelita de Char, que afectaron la infraestructura de las instalaciones y algunos vehículos de nuestros jugadores. Somos conscientes del difícil momento deportivo que atraviesa nuestro equipo y entendemos la inconformidad y la exigencia de nuestra afición, que comparte con nosotros el deseo de ver a Junior en el lugar que merece. Sin embargo, ninguna circunstancia justifica el uso de la violencia como mecanismo de protesta", dijo el club.

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¿Por qué atacaron la sede de Junior?

Los actos vandálicos ocurrieron después del empate 1-1 contra Deportivo Pereira, resultado que aumentó la inconformidad de un sector de la hinchada por el rendimiento del conjunto rojiblanco.

La presión sobre el plantel se presenta en la recta decisiva del campeonato colombiano, cuando cada punto resulta importante para mantenerse en la pelea por un lugar entre los ocho clasificados. Sin embargo, el descontento por los resultados no justifica las amenazas ni los daños contra los futbolistas y las instalaciones del club.

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Hinchas de Junior de Barranquilla protestaron en la sede deportiva del club por los malos resultados y vandalizaron la fachada y autos de jugadores. pic.twitter.com/yISXfzvAxE — Barra Brava (@barrabrava_net) October 15, 2026

Autoridades investigan los ataques

Las autoridades adelantan las investigaciones para identificar a las personas responsables de los actos vandálicos en la sede Adelita de Char. Hasta el momento, según la información disponible, no se han reportado capturas relacionadas con el caso.

Mientras avanza la investigación, Junior busca hacer frente a la tensión que rodea al equipo en el cierre de la fase regular. Los hechos vuelven a poner sobre la mesa la preocupación por la violencia en el fútbol y los límites de las manifestaciones de inconformidad de los aficionados.

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