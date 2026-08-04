Colombia se sostiene en el segundo lugar del medallero general de Santo Domingo 2026

Ronal Longa de Colombia reacciona tras lograr el primer lugar en la semifinal masculina de 100 metros de atletismo este lunes 3 de agosto, durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en el Malecón Deportivo de República Dominicana. Foto: EFE - Orlando Barría

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Los colombianos siguen sumando medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Este lunes 3 de agosto fueron siete preseas más a la cuenta en el medallero general de la competición en el que Colombia se mantiene en el segundo lugar, por detrás de México con 266 medallas.

La delegación colombiana acumula 168 preseas: 57 de oro, 66 de plata y 46 de bronce, todavía muy lejos de los mexicanos que contabilizan 118 oros. Eso sí, Cuba, en el tercer lugar, no amenaza el segundo puesto de la delegación colombiana pues posee 30 oros, 24 platas y 46 bronces para 88 preseas en total.

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Primer oro de Colombia en atletismo

Mayra Gaviria fue la encargada de abrir el medallero para Colombia con su oro en el lanzamiento de martillo femenino. En cinco intentos la colombiana venció a la venezolana Rosa Rodríguez y a la cubana Yaritza Martínez.

En la final de los 100 metros masculinos, Ronal Longa se quedó con la medalla de oro. El atleta colombiano superó al jaimaiquino Bouwahjgie Nkrumie (medalla de plata) y al dominicano Melbin Marcelino (bronce).

Pasando a la esgrima individual masculina, Jhon Rodríguez se colgó el oro luego de vencer al venezolano Lugo Gabriel, quien se llevó la plata. En esta misma disciplina, Hernando Roa se quedó con la medalla de bronce.

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Más medallas para Colombia en Santo Domingo 2026

En squash, Miguel Ángel Rodríguez consiguió la medalla de plata tras perder la final individual masculina frente al mexicano Leonel Cárdenas. Juan Vargas ganó el bronce tras perder la semifinal de este evento frente al mismo rival.

Pasando a la rama femenina, Laura Tovar obtuvo la presea de bronce tras perder su partido frente a la representante de Barbados, Margot Prow. Y Lucía Bautista también se hizo con el bronce en la prueba individual de squash.

Para finalizar, la delegación colombiana se quedó con otra medalla de bronce en la prueba de relevos mixtos del triatlón. Los nuestros fueron superados por Cuba, en la segunda casilla, y México, que volvió a colgarse la medalla dorada.

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Medallero general de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

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