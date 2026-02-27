Colombia silencia a Chile y alimenta la ilusión de clasificar al Mundial de Baloncesto

Romario Roque (derecha) en acción con la selección de Colombia durante el partido contra Chile. Foto: FIBA

Colombia logró una victoria épica a domicilio tras vencer a Chile por 86-78. En el Coliseo Antonio Azurmendi de Valdivia, los dirigidos por Tomás Díaz pegaron primero y supieron aguantar hacia el cierre para lograr un triunfo vital en la tercera fecha de la eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2027.

La progresión del marcador reveló un inicio arrollador para el quinteto tricolor, que dominó el primer cuarto con un contundente 28-12. Aprovechando la efectividad en la pintura y una defensa asfixiante, la tricolor logró silenciar a la hinchada local, estableciendo una ventaja que sería fundamental para el desarrollo del juego.

Sin embargo, el segundo periodo mostró la reacción chilena, donde los locales acortaron la diferencia a solo cinco puntos. A pesar del empuje austral, el quinteto colombiano logró mantener la calma durante los momentos de mayor presión. La capacidad de adaptación táctica de Díaz permitió que la ventaja inicial no se esfumara completamente.

Tras el descanso, el tercer cuarto fue una batalla de posesiones largas y mucha fricción física. Colombia mostró una mejoría respecto al episodio anterior y abrió una brecha de 10 unidades que serían claves para encarar el cierre de un compromiso muy disputado.

En el último tramo, Chile intentó la remontada definitiva ganando el cuarto final. No obstante, la frialdad de los jugadores colombianos aseguró el resultado. Fue un cierre dramático donde la experiencia de los referentes nacionales pesó más que el ímpetu chileno.

La gran figura de la noche fue el base santandereano Hansel Atencia, quien lideró el ataque con 19 puntos. Su puntería resultó letal al convertir cinco triples en momentos críticos del encuentro. Junto a él, Romario Roque aportó 16 puntos fundamentales, consolidándose como una pieza inamovible del esquema nacional.

Este proceso mundialista inició con éxito el pasado 27 de noviembre, con la victoria 80-78 frente a Venezuela en Cali. Aunque el duelo de vuelta contra los vecinos fue pospuesto, este triunfo en Chile mantiene viva la ilusión. El quinteto nacional demuestra se prepara ahora para medirse con el más fuerte de la zona.

El próximo reto para el quinteto tricolor será enfrentar a Brasil, actual líder del Grupo C. Los brasileños vienen de vencer a Venezuela (94-84) y recibirán a Colombia este lunes 2 de marzo. El duelo se disputará en la Arena UniBH de Belo Horizonte, donde el equipo de todos buscará otra hazaña.

