Nicolás Echavarría superó la primera ronda del Cognizant Classic en el ‘Top 3′

Nicolás Echavarría mantuvo su buen momento en el Cognizant Classic del PGA Tour, luego de firmar una tarjeta de 72 golpes en este viernes en el que no tuvo el mejor de los cierres, pero se logró mantener en lo alto del tablero de posiciones a pocos golpes del único líder del certamen el estadounidense Austin Smotherman.

Con un total de siete golpes bajo par, Echavarría comparte la tercera casilla del tablero con el canadiense A.J. Ewart y se dejó una buena posibilidad de pelear por el título durante el fin de semana, en el que el pronóstico indica que aparecerá la lluvia y esto podría poner en aprietos a algunos de los golfistas que superaron el corte.

Tras la jornada del viernes, los otros dos colombianos presentes en la competencia, Camilo Villegas y Marcelo Rozo se quedaron por fuera del corte, tras firmar dos tarjetas sobre par, en una competencia en la que el viento se hizo presente a lo largo de la segunda jornada y eso se tradujo en pocas tarjetas bajas en la parte final del día.

“Hoy no entraron los putts y las condiciones cambiaron un poco respecto a la primera ronda, sin embargo, me sentí bien y logré mantenerme arriba, que era algo importante para el fin de semana. El sábado las condiciones pueden seguir variando y es probable que haya algo de lluvia por lo que habrá que pegarle bien a la bola”, aseguró Nicolás tras su ronda del viernes.

Como líder del torneo se mantuvo Austin Smotherman (-11), que firmó tarjeta de 69 golpes y se despegó un poco de sus más inmediatos perseguidores en el tablero de posiciones. Mientras que el segundo puesto ahora pertenece al también estadounidense Taylor Moore (-8), quien repitió ronda de 67 golpes.

Este sábado Nicolás Echavarría arrancará su jornada en uno de los últimos grupos de la competencia, buscando mantener su buen nivel y darse posibilidades de pelear por su tercer título del PGA Tour el domingo, en un campo que siempre trae recuerdos especiales para el golf colombiano tras el título conseguido por Camilo Villegas en ese lugar.

