Colombia sumó diez medallas y llegó a 33 oros en los Parapanamericanos juveniles

La delegación colombiana continúa demostrando su fortaleza y proyección en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Chile 2025. En una jornada redonda, el país sumó diez medallas en Para natación —cinco de oro, dos de plata y tres de bronce— que consolidan su posición entre los protagonistas del evento continental. Con estos resultados, Colombia acumula ya 58 medallas en total: 33 de oro, 11 de plata y 14 de bronce.

Brillante jornada en el agua

El Centro Acuático del Estadio Nacional fue testigo de una de las mejores actuaciones del equipo colombiano en lo que va del certamen. Los nadadores nacionales dominaron tanto en pruebas de velocidad como en las de resistencia.

Cinco preseas doradas iluminaron el día para Colombia. Gabriela Oviedo abrió la senda triunfal con su victoria en los 200 metros libre júnior. Santiago León se impuso en los 50 metros mariposa senior, mientras que Mariana Guerrero hizo lo propio en la versión júnior de esa misma prueba. La figura más destacada fue Zharith Rodríguez, quien se consagró doble campeona al ganar los 100 metros libre senior y los 50 metros mariposa senior.

Las medallas de plata también llevaron sello colombiano: Santiago León repitió en el podio con el segundo lugar en los 100 metros libre senior, y Mariana Guerrero lo acompañó con una plata en la categoría júnior de esa misma distancia. Ambos mejoraron sus marcas personales, un indicador del progreso que el cuerpo técnico ha resaltado en los últimos días.

Completaron la jornada tres bronces obtenidos por Gabriela Oviedo (50 metros mariposa júnior), Juan Cuero (50 metros mariposa júnior) y Nicol González (100 metros libre senior). Más allá de la cantidad de preseas, el equipo nacional celebró la regularidad, la competitividad y la cohesión mostrada en cada prueba.

Boccia: finales aseguradas y opciones de podio

En el Centro de Convenciones de Santiago, la Boccia también ofreció buenas noticias para Colombia. Juan Camilo Trejos fue uno de los nombres del día al clasificarse a la gran final de la clase BC1 masculina. Venció 5–1 al canadiense José Pablo Philpott en semifinales, resultado que lo deja frente a Brasil en la lucha por el oro. Trejos ya había mostrado consistencia en la fase de grupos, donde superó 8–2 al brasileño Samuel Da Silva y avanzó como líder.

En la clase BC4 femenina, Isabela Bolívar firmó su tercera victoria consecutiva al imponerse 5–1 sobre la mexicana Vianney Victoria, manteniéndose en el primer lugar de su grupo. La colombiana definirá mañana su posición en el podio ante Venezuela, con grandes posibilidades de medalla.

Por su parte, Michel Díaz cayó 3–8 contra la brasileña Alves en una semifinal de alta exigencia táctica dentro de la BC1 femenina, y disputará el bronce frente a Argentina. También en esa línea, Carolina Duque protagonizó una semifinal muy reñida en la BC3 femenina, que terminó 5–5 y se resolvió por desempate a favor de Argentina. Un problema técnico con su silla de competencia afectó su inicio, pero la colombiana tendrá una nueva oportunidad al enfrentar mañana a Canadá por la medalla de bronce.

Baloncesto en silla de ruedas

La selección masculina de baloncesto en silla de ruedas 5×5 protagonizó un partido intenso y equilibrado frente a Argentina, que finalmente se impuso 62–57. Durante tres cuartos, el equipo colombiano mostró orden, fluidez en ataque y un notable trabajo colectivo que mantuvo el marcador cerrado. Sin embargo, en los minutos finales, algunos errores defensivos fueron aprovechados por el conjunto albiceleste, que terminó llevándose la victoria.

El equipo nacional, pese a la derrota, dejó una impresión positiva y se enfocará ahora en su último compromiso: el partido por la medalla de bronce, con el objetivo de cerrar su participación en el podio y continuar sumando para la causa colombiana.

