“Conseguí sacarle los secretos”: David Alonso, sobre su año debut en Moto2

El piloto colombiano estuvo en Bogotá, donde hizo un balance de lo que fue su primera temporada en la categoría intermedia de la élite del motociclismo.

Daniel Bello
04 de diciembre de 2025 - 12:49 a. m.
Podio y remontada: David Alonso volvió a destacar en el GP de Portugal en Moto2
Foto: Aspar Team
Apenas un par de semanas después de la última carrera del año, David Alonso habló este miércoles sobre su primera temporada en Moto2. Destacó su proceso de adaptación, su evolución competitiva y el apoyo de la afición colombiana a lo largo de este 2025.

El piloto colombiano de 19 años asistió a un evento publicitario de Bon Bon Bum, uno de sus principales patrocinadores, en el Hotel Four Points de Bogotá. Allí participó en un conversatorio con el empresario César Caicedo, presidente de Colombina, y atendió a los medios de comunicación.

“Eso también te hace tener una cierta responsabilidad, como para dar ejemplo a los más pequeños. Eso te hace tener siempre la disciplina, sobre todo en esos días que quizá uno no quiere seguir adelante”, comentó sobre el creciente apoyo de los colombianos, quienes lo siguen de manera masiva debido a sus resultados.

Alonso cerró el pasado 16 de noviembre su temporada debut en Moto2 con un meritorio noveno puesto en la clasificación general, tras sumar 153 puntos. “El Parce” se consolidó como el segundo mejor debutante del año, por detrás de su compañero del Aspar Team, Daniel Holgado.

La temporada comenzó en marzo, y el arranque dejó claro que adaptarse no sería tarea sencilla. En las primeras carreras, Alonso no pudo sumar puntos. Sin embargo, su aprendizaje tomó forma con el paso de los meses. Aunque no tuvo regularidad, sí exhibió una línea de crecimiento sostenida.

“De repente sentí un boom y conseguí sacarle los secretos a la moto y conducir de una manera muy diferente. Vimos una luz al final del túnel que no veíamos antes. Fue el comienzo de Moto 2 para mí”, relató David Alonso sobre la tercera ronda de la temporada, en el Gran Premio de Las Américas.

La verdadera consagración de su año llegó en agosto, cuando conquistó su mayor hito de la temporada, el Gran Premio de Hungría. En el Balaton Park Circuit tuvo una actuación que lo elevó de aprendiz a protagonista. Fue la primera victoria de un novato de la categoría desde 2022.

En 2025, Alonso —campeón mundial de Moto3 en 2024— firmó cinco podios, tres de ellos consecutivos, en el escalón intermedio de la élite del motociclismo. Fue segundo en Australia y Malasia, tercero en Portugal y Reino Unido. Sus resultados confirmaron su adaptación en Moto2.

El proceso involucró un cambio en la parte técnica. Al respecto comentó que “pasas de 250 centímetros cúbicos a 765 cc, de gestionar 60 caballos a domar 130 caballos de fuerza, y de controlar una moto de 80 kilos a una de 150 kilos. Al principio incluso te asusta, pero poco a poco vas haciendo esa moto tuya”.

Pese a no terminar tan arriba como parecía posible en la recta final, la temporada del colombiano dejó buenas sensaciones. Su ritmo mejoró, demostró que tiene margen para crecer y ya piensa en la próxima temporada, que arrancará a finales de febrero del año entrante en Tailandia.

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

David Alonso

MotoGP

Moto2

Motociclismo

Aspar Team

Bon Bon Bum

Alonso

 

