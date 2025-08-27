Colombia vs. Canadá: hora y TV para ver el histórico partido en la Americup

Hansel Atencia intenta un lanzamiento de tres en el partido contra Argentina. Foto: FIBA

La selección de Colombia ya está preparada para afrontar su partido contra Canadá por los cuartos de final de la Americup 2025 de la FIBA. El conjunto dirigido por Tomás Díaz buscará seguir haciendo historia en el torneo continental tras una fase de grupos llena de emociones y un cierre dramático ante Argentina.

Se trata de un partido histórico para el baloncesto colombiano. Nunca antes la selección nacional había alcanzado esta instancia en la Americup y, además, este logro llega después de conseguir por tercera vez consecutiva la clasificación al certamen, confirmando el crecimiento del proyecto.

La definición del torneo está cada vez más cerca. Este jueves se disputarán los cuatro cruces de cuartos de final, el sábado se jugarán las semifinales y el domingo será la gran final, en la que uno de los ocho clasificados levantará el trofeo continental.

Hora y cómo ver el partido histórico de Colombia

El compromiso entre Canadá y Colombia será el último partido de la jornada, este jueves a las 10:10 p.m. hora de Colombia.

Los cuartos tendrán en un solo día las cuatro llaves, por lo que será una fecha clave en la AmeriCup 2025.

Todos los encuentros podrán verse en Directv Sports, canal oficial del torneo.

Así aseguró Colombia su histórica clasificación

Colombia se metió entre los ocho mejores del continente tras una fase de grupos muy reñida. Aunque debutó con derrota frente a República Dominicana, y en la última fecha cayó en un agónico 84-83 contra Argentina con una canasta en el último segundo de Nicolás Brussino, en la mitad el triunfo contra Nicaragua le permitió sumar lo necesario para avanzar.

La selección nacional accedió a cuartos como segundo mejor tercero de la fase de grupos, un premio a su entrega y a la destacada actuación de jugadores como Braian Angola, quien firmó 22 puntos, siete rebotes y 10 asistencias en el cierre frente a Argentina.

Este pase ya es un capítulo histórico: no solo porque es la primera vez que Colombia juega cuartos de final de la AmeriCup, sino porque consolida un ciclo en el que por tres ediciones consecutivas se ha dicho presente en la élite continental.

Así se jugarán los cuartos de la AmeriCup de la FIBA 2025

Los cuartos de final se disputarán este jueves 28 de agosto con los siguientes duelos: Canadá vs. Colombia, Puerto Rico vs. Argentina, Estados Unidos vs. Uruguay y República Dominicana vs. Brasil.

Así se definirán a los cuatro mejores de América. Argentina defenderá su título, mientras que Canadá, Uruguay y Dominicana buscarán su primer oro histórico. Colombia, en cambio, quiere sorprender y soñar con su primer podio en el torneo.

