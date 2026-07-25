¡Comenzaron los Juegos Centroamericanos 2026! Así fue la ceremonia de inauguración

Delegación colombiana en la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Foto: Comité Olímpico Colombiano

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Este viernes 24 de julio, el estadio Olímpico Félix Sánchez se vistió de gala para la ceremonia de apertura de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Una velada para la historia, los relatos y la diversidad cultural de todas las delegaciones nacionales participantes.

Los pisteros Kevin Quintero y Stefany Cuadrado fueron los encargados de llevar el amarillo, azul y rojo en esta inauguración de los Centroamericanos. Vale la pena recordar que esta competencia multideportiva este año cumple un centenario, luego de lo que fue la primera edición en Ciudad de México en 1926.

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Los colores adornaron el escenario deportivo y a escena entraron las banderas de cada delegación nacional. Cada una, a su manera y con sus tradiciones, engalanaron el recinto que también rindió homenaje a República Dominicana.

Una de las protagonistas de la noche fue la cultura de Centroamérica y el Caribe. En ese momento el Tricolor de la bandera colombiana iluminó el cielo y el escenario con una vestimenta hecha para una ocasión tan especial.

El sombrero vueltiao estuvo acompañado por una camisa blanca que, en su espalda, contaba con un estampado del mismo sombrero junto a flores tradicionales de nuestro país. Una bermuda azul completó el traje nacional.

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Los tenis blancos cerraron con broche de oro la vestimenta de Colombia, la cual también fue sede de los Juegos Centroamericanos en cuatro ocasiones: Barranquilla 1946, Medellín 1978, Cartagena 2006 y Barranquilla 2018.

Las 37 delegaciones presentes en las justas desfilaron en el estadio, donde la izada de las banderas del Comité Olímpico Internacional, Centro Caribe Sports y República Dominicana fue uno de los momentos más importantes de la velada.

Finalmente, los deportistas colombianos ondearon la bandera con el orgullo que significa comenzar un nuevo camino. Mientras tanto, 50 millones de corazones esperan por las buenas noticias desde la capital dominicana.

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