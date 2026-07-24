LeBron James definió su futuro: este es su nuevo equipo en la NBA

LeBron James abandona la arena luego de perder las semifinales de la Conferencia Oeste 2025/26 con Los Ángeles Lakers a manos de los Oklahoma City Thunder. Foto: EFE - CHRIS TORRES

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LeBron James, el máximo anotador histórico de la NBA, anunció este viernes 24 de julio de 2026 que abrirá una nueva etapa en su legendaria carrera con los Philadelphia 76ers, donde pugnará por su quinto anillo de campeón junto a estrellas como Joel Embiid y Jaylen Brown.

El alero, de 41 años, se comprometió por dos temporadas con los Sixers, lo que puso fin a las especulaciones sobre su futuro que se desataron a finales de junio, cuando confirmó que concluía su etapa en Los Ángeles Lakers.

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“Creo que puedo ayudar a convertir a los Philadelphia 76ers en un equipo campeón. No lo hago por dinero. Sigo queriendo trabajar. Sigo queriendo esforzarme al máximo. Sigo queriendo competir, ganar y tener la oportunidad de sentir lo que se siente al ganar”, dijo King James en su cuenta de X.

LeBron, que la pasada temporada tuvo un salario de 52 millones de dólares en Los Ángeles, firmará con los Sixers por dos años y ocho millones de dólares, con una opción de jugador, detalló su agente, Rich Paul, a la cadena ESPN.

Los Sixers serán el cuarto equipo de James en la NBA, después de los Cleveland Cavaliers, los Miami Heat y los Lakers. Philadelphia es ahora candidato a un título que no alcanza desde 1983. Tampoco ha jugado unas finales desde 2001.

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¿Cómo le fue a Philadelphia 76ers la temporada anterior?

El año pasado devolvió el optimismo a su afición con un plantel que, liderado por el joven escolta Tyrese Maxey, dio la gran sorpresa al eliminar en primera ronda a los Boston Celtics. Eso sí, fue eliminado en las semifinales de la Conferencia Este por los New York Knicks, a la postre campeones de la NBA.

Los Sixers, hasta ahora dependientes de la salud de Embiid, Jugador Más Valioso (MVP) en 2023, entraron en el radar de LeBron James al hacerse a principios de mes con Jaylen Brown, figura durante una década de los Celtics y MVP de las Finales de 2024.

Además de los Sixers, LeBron también consideró regresar a los Cavaliers y al Heat o unirse a su amigo Stephen Curry en los Golden State Warriors. “Sigo amando este juego y todavía tengo más que ofrecer. Nunca antes había podido tomarme tiempo solo para pensar”, afirmó el cuatro veces campeón.

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La NBA espero hasta el último minuto a LeBron

Dueño de innumerables récords en la NBA, LeBron había mantenido paralizada a la liga desde que confirmó su intención de posponer una vez más su retiro y agrandar su récord de temporadas jugadas a 24. Su uniforme, eso sí, ya no iba a ser oro y púrpura de los Lakers, franquicia con la que ganó el anillo en 2020, dos años después de su llegada como una superestrella de la liga.

En este último mes se constató que sigue siendo una figura de la máxima influencia en el básquet norteamericano. Con media liga intentando seducirlo, no sólo se frenaron la mayoría de actividades del mercado de fichajes sino también la propia planificación de la NBA para la próxima campaña.

“Me gustaría que ya hiciera su anuncio, así podemos terminar el calendario”, dijo la semana pasada el comisionado de la liga, Adam Silver. “Los equipos nos llaman, las televisoras nos llaman y todos quieren cerrar el calendario”.

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LeBron James y un adiós amargo de Los Lakers

En los Sixers, LeBron busca un entorno competitivo con el que pelear de nuevo por el campeonato. Con los Lakers no volvió a alcanzar las Finales desde el triunfo de 2020, la temporada de la pandemia de coronavirus.

En los pasados playoffs, con Luka Doncic lesionado, el equipo angelino fue barrido 4-0 por Oklahoma City Thunder en semifinales de la Conferencia Oeste. LeBron rindió toda la campaña a un extraordinario nivel, siendo el mayor anotador (23,2 puntos) y generador de juego (7,3 asistencias).

Sin embargo, los 17 veces campeones de la NBA apostaron por reconstruir el plantel alrededor de Doncic, 14 años más joven que LeBron James, y por eso El Rey decidió dejar Los Ángeles, donde la pasada temporada hizo también historia al compartir equipo con su hijo Bronny James.

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