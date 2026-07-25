¡La mmB cumple 26 años y vuelve a reunir a Bogotá alrededor del running!

Los recorridos, certificados por World Athletics, permitirán a los corredores disfrutar del paisaje urbano de Bogotá mientras enfrentan el reto de correr a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar. Foto: MMB

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La media maratón de Bogotá (mmB) celebra este domingo su edición número 26 convertida en uno de los eventos deportivos más importantes de la capital. La competencia reunirá a 42.000 corredores y contará con participantes de 50 nacionalidades, en una muestra del crecimiento que ha tenido la carrera desde su primera edición, en el año 2000.

Juan Sebastián Díaz, director de Mercado Digital de Correcaminos de Colombia, explicó que la historia de la mmB comenzó con un grupo de amigos que buscaba traer a Bogotá la experiencia de las grandes carreras internacionales.

“La historia de la media maratón empieza hace 26 años con un grupo de amigos que realmente pensaron en traer este tipo de eventos a Colombia y a Bogotá. Ellos corrían en las grandes maratones de Boston y de otras ciudades y decidieron que esa experiencia debía vivirse aquí en nuestra ciudad también”, señaló.

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Desde entonces, la competencia ha crecido de manera progresiva hasta convertirse en una cita que reúne a miles de atletas aficionados y a algunos de los mejores corredores del mundo. Para esta edición, la organización espera la participación de 42.000 personas y asegura que uno de sus principales objetivos ha sido mejorar, año tras año, la experiencia de quienes participan.

“Siempre hemos tratado de ir mejorando, de ir aumentando la capacidad de la carrera. Este año vamos a tener 42 mil corredores”, explicó Díaz, quien destacó el trabajo conjunto con los aliados de la competencia.

“Siempre hemos ido trabajando de la mano de aliados como Porvenir, que siempre ha estado aliado a nuestra carrera, y creciendo cada día, tratando de ofrecerle una mejor experiencia al corredor”, agregó.

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Uno de los cambios importantes en la organización ha sido la consolidación del Parque Metropolitano Simón Bolívar como zona de concentración. Allí, los participantes cuentan con diferentes servicios antes y después de la competencia.

“Hoy nuestra zona de concentración es el Parque Simón Bolívar. Es un espacio amplio para todos, donde encuentran todos los servicios, baños, hidratación, su medalla y a todos se les entrega camiseta”, afirmó el director de Mercado Digital de Correcaminos.

La dimensión internacional también continúa creciendo. Aunque la mayoría de los participantes son colombianos, la edición de este año tendrá corredores de 50 países diferentes. Además, la organización trabaja en la llegada de atletas élite provenientes de distintas partes del mundo.

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“Colombia y Bogotá se siguen consolidando como un epicentro de las medias maratones. La mayoría de nuestros atletas son de aquí, de la ciudad de Bogotá, pero también tenemos gente que nos visita de todas partes del país y este año tenemos 50 nacionalidades diferentes inscritas en la carrera”.

La competencia contará, además, con la presencia de figuras internacionales. “Hacemos una gran labor de traer atletas élite de diferentes países del mundo, lo mejor del mundo. Tenemos los mejores de Perú, tenemos los mejores de Kenia”, explicó.

Para coordinar la participación de estos corredores, la organización trabaja con managers y federaciones de atletismo. “Eso lo hacemos en un trabajo mancomunado con sus managers, a través de las diferentes federaciones de atletismo de los diferentes países, porque tienen que estar acreditados para poder venir a competir en la categoría élite”, detalló.

El crecimiento de la mmB ocurre en medio del auge que vive el running en Colombia. Para Díaz, cada vez hay más personas interesadas en correr, cuidar su salud y participar en eventos deportivos masivos.

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“Indudablemente, el running es de los deportes que más crece en nuestro país. Hoy en día hay muchas carreras alrededor de nuestra ciudad y de diferentes ciudades del país”, afirmó. La edición 26 de la mmB también representa un reto logístico para sus organizadores. La coordinación de las vías, los cierres, la hidratación y la atención a los participantes son algunos de los aspectos que requieren mayor planificación.

“Siempre hay desafíos. Organizar una carrera no es nada fácil. Hay que estar pendientes del estado de las vías, de los cierres y de toda la logística que hay alrededor de esto”, concluyó Díaz. La expectativa de la organización es que la mmB continúe creciendo y manteniéndose como uno de los grandes símbolos deportivos de Bogotá.

“Queremos que la gente se lleve la mejor experiencia y los mejores recuerdos, que sigamos siendo el evento que más le gusta a la gente y que sigamos siendo el ícono de esta ciudad”, concluyó.

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